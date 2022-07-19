【命案】林家棟＋楊樂文於新戲首度合作　Lokman破格演變態殺人外賣仔

MakerVille出品的首部原創電影《命案》FATAL FATE即將上映，由影帝林家棟首度與MIRROR隊長Lokman (楊樂文) 做對手戲，再加上金牌得獎班底杜琪峯、鄭保瑞、游乃海攜手製作，陣容強勁！

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Lokman演變態殺人狂

Lokman今次首度參與杜Sir監製的電影，與影帝林家棟第一次做對手戲，並首次破格飾演變態殺人外賣仔，因目睹「鳳姐」被殺，引發殺戮天性，惟有靠家棟飾演的算命大師扭轉血腥命格，延續杜Sir和鄭保瑞在電影對命運這個命題的探問。

電影講述茶餐廳少東 (Lokman飾) 送外賣到鳳姐的單位時，地上紅紅的鮮血滲到他的鞋上，因而揭發了鳳姐被殘殺的凶案。血腥味挑起了少東與生俱來的殺戮衝動，算命大師 (林家棟飾) 並狠批他大劫將至，如果不想餘生在獄中度過，他必須靠風水扭轉命格。

但老探員 (吳廷燁飾) 堅信少東是個天生的變態殺人魔，肯定是鳳姐凶案的凶手，誓要將其繩之於法。

另外，鄭保瑞更曾力讚Lokman：「 Lokman係唯一一個我覺得有可能演得到（這個角色) 的演員。」

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金像班底

《命案》由三度獲得香港電影金像獎「最佳導演」的杜Sir牽頭，與游乃海及剛憑《智齒》勇奪今屆金像獎4大獎項的鄭保瑞攜手合作。

曾憑《大隻佬》及《黑社會》 拿過兩次金像獎的游乃海今次亦同時擔任《命案》編劇，更邀來憑《樹大招風》(2016) 榮獲金馬獎「最佳剪輯」的梁展綸手執剪接大權。