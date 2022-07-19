【檢疫酒店】港男登機前航班熔斷兼確診滯留新加坡　預訂檢疫酒店無門至少須遲1個月返港

▲ K先生在杜拜登機前，突被告知往香港航班已被熔斷機制停飛5天。（受訪者提供）

政府在7月7日公布決定暫緩個別航線「熔斷機制」直至另行通告。但現時仍有不少港人因未能預訂香港檢疫酒店而滯留海外。TOPick 記者聯絡到現滯留新加坡的K先生，親口講述其困境。

K先生原訂於本月4日至5日，乘坐阿聯酋航班從杜拜經曼谷轉機回港，惟到登機閘口時，航空職員突然告知K先生往香港航班已被熔斷機制停飛5天，他無奈之下只好先改簽機票到新加坡，並將已預訂的檢疫酒店延期。7月7日時，政府宣布暫緩個別航線「熔斷機制」，但K先生卻於8日不幸確診，只能繼續留在新加坡酒店隔離，而因預訂的檢疫酒店經已延期一次，K先生只能無奈取消預訂。K先生現時早已康復，但他現時卻只能預訂8月29日的香港檢疫酒店，而滯留新加坡2星期以來卻已額外增加約1萬元的酒店房費。

好徬徨，唔知可以點做。

K先生無奈表示，又稱：「只要返到香港，要我住方艙醫院或者隔離中心都無問題。」他在確診期間，已致電約3至4間酒店預約房間，惟當時皆獲回覆最快8月中時才有房間。其後政府又宣布新增荃灣悅來酒店為檢疫酒店，並於今日（19日）開始接受預訂。K先生當時心存僥倖，望「搏一搏」便能於7月底回港，因酒店於0時0分開放預訂，他在晚上11時59分時便坐在電腦前，但最終仍未能成功預訂。

唔知未來會發生咩事，但唔book定房始終無安全感。

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K先生無奈之下，只好先預訂富豪東方酒店8月29日的房間，並預付9,800元/7天的訂金。被問及如再新增其他檢疫酒店可讓他提早回港，會否放棄近萬元訂金時，K先生則坦言「係好難嘅決定」，加上能否成功預訂仍是未知數，現時他亦不能給出明確的答案。K先生稱：

我完全理解抗疫係大前提，無論係3+4方案、紅黃碼，我都願意配合。

旅遊界立法會議員姚柏良表示，由7月起亦已接獲約20至30宗類似求助個案。但他形容，增加檢疫酒店就如「沙漠中的一杯水」，難滿足大批滯留海外港人需求。姚柏良早前曾提出「3+4」檢疫方案，即3天酒店檢疫，4天居家檢疫，縮減檢疫天數以騰出更多房間；亦認為運用空置的方艙醫院或隔離中心是可行方案。但他指有關措施目前仍未有進展，而去信醫務衞生局局長盧寵茂時，亦獲回覆須審視更多數據。姚柏良稱，望本月至少能實施「紅黃碼」，否則難以在暑假結束前解決問題：

問題係迫在眉睫，希望政府可以急市民所急。

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記者：黃穎津