【澳門疫情】澳門增10宗確診　當局冀周六鞏固期部分工商業活動開放

▲ (澳門特別行政區政府新聞局FB)

澳門今日（19日）新增10宗新冠陽性個案，其中3宗在社區發現。當地第11輪全民核酸檢測傍晚結束，截至下午3時，有1個混合樣本呈陽性。行政長官賀一誠表示，一系列措施有效壓制疫情，要從速控制疫情、維護民生需求、確保社會穩定，早日達致動態清零的最終目標。

當地的「相對靜止狀態」預定實行至星期五，政府早前表示今個星期進入「清零期」，之後進入「鞏固期」。初步規劃為期2星期，大方向是讓部分工商業活動會開放，但民生活動不可能全面即時開放，仍需限制部分經濟活動，同時須配合核酸檢測；而由於人流會有所增加，因此有需要實施更嚴格的防控措施。

【TOPick診症室】丈夫疫下助妻子消毒清潔 驚患「高爾夫球手」疼痛不已

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐



