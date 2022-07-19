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【澳門疫情】澳門增10宗確診　當局冀周六鞏固期部分工商業活動開放

社會 18:09 2022/07/19

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(澳門特別行政區政府新聞局FB)

澳門今日（19日）新增10宗新冠陽性個案，其中3宗在社區發現。當地第11輪全民核酸檢測傍晚結束，截至下午3時，有1個混合樣本呈陽性。行政長官賀一誠表示，一系列措施有效壓制疫情，要從速控制疫情、維護民生需求、確保社會穩定，早日達致動態清零的最終目標。

當地的「相對靜止狀態」預定實行至星期五，政府早前表示今個星期進入「清零期」，之後進入「鞏固期」。初步規劃為期2星期，大方向是讓部分工商業活動會開放，但民生活動不可能全面即時開放，仍需限制部分經濟活動，同時須配合核酸檢測；而由於人流會有所增加，因此有需要實施更嚴格的防控措施。

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責任編輯：余思嵐


 

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