【健康貼士】大便完擦屁股多少次才夠？　醫生：擦到衞生紙全白是錯誤

去完大便要怎麼擦才算乾淨？台灣外科醫生鍾雲霓近日分享，排便完建議擦到衛生紙上有淡淡黃色就可以停止，硬要擦到衛生紙上沒有顏色，恐導致肛門破皮。

鍾雲霓近日在社交平台發文稱，去完大便感覺肛門擦不乾淨，除了可能是痔瘡之外，也有可能是纖維質攝取不足，導致大便太黏。當大便太黏時，就會很難清乾淨，很多人會不斷抽衛生紙來擦屁股，但不停摩擦肛門、將皮膚擦得太乾，最後恐導致破皮，因此感覺肛門擦不乾淨時，不要一直狂擦，而是要調整飲食。

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鍾雲霓建議，擦到有淡淡淺黃的顏色就可以停。不過，多數人排便後擦屁股，看到淡淡黃色都還會繼續擦，想擦到衛生紙上沒顏色，但這樣很有可能擦破皮，導致肛門刺痛。

鍾雲霓稱，如果皮膚含水量足夠、分泌的油脂也很夠，想擦多乾淨都隨便，建議秋冬清潔肛門，最後用溫涼水沖洗即可，最後也可以擦點凡士林。

此外，有些人總感覺有殘便卡在直腸肛門口，鍾雲霓稱，排便沒辦法有效率地一次排空，除了飲食缺乏纖維和水，也可能與腸道排空效率不佳有關。而腸道排空效率不佳多是因缺乏運動，建議大家每周至少運動3次，每次做20至30分鐘的有氧運動，增加下身循環並幫助腸胃蠕動；同時也可以加上幾項腹部肌肉強度訓練。

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責任編輯：羅嘉欣