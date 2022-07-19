【中秋2022】皇玥X仁愛堂慈善特別版月餅禮盒　$248入手低糖雙色月餅兼做善事

▲ 皇玥‧仁愛堂低糖雙色月餅 (低糖芝麻及低糖烏龍月餅4件裝 )。(圖片由品牌提供)

皇玥集團今年首度與慈善機構仁愛堂合作，推出特別版「皇玥‧仁愛堂低糖雙色月餅」(低糖芝麻及低糖烏龍月餅，4件裝)，於皇玥全線分店及仁愛堂20個服務單位銷售，慈善價每盒$248，活動部分收益將撥捐仁愛堂。

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低糖月餅配搭心意禮盒

「皇玥‧仁愛堂低糖雙色月餅」禮盒設計以歡樂的深粉紅色為主色，設計師特別以簡潔線條繪畫出仁愛堂服務對象及不同的社區服務，組成一個圓形，除象徵團圓，亦象徵社會上眾人一同手牽手，互相幫助，歡樂和諧生活。

精緻的月餅禮盒，配上低糖芝麻及低糖烏龍兩款口味組合，香濃的芝麻及醇香的烏龍，味道清新可口。低糖月餅採用麥芽糖醇代替白糖，大幅減低糖分，並將糖分控制在5%以內，將餡料及餅皮的配方比例大幅調整，配合獨特的烘焙手法，保持口感軟滑。

月餅券銷售及換領資料

▲ 皇玥門店。(圖片由品牌提供)

7月25日起 仁愛堂總辦事處及

20間指定服務單位 8月1日起 皇玥全線門店 8月15日 - 9月4日 月餅換領期

– 於以下指定月餅換領門店：

中環店

(中環擺花街 26號地舖 )

灣仔店

(灣仔軒尼詩道 155號地舖 )

佐敦店

(佐敦佐敦道 20-24號鴻運大廈 F號地舖 )

元朗店

(元朗康景街 3號地舖 )

將軍澳中心店

(將軍澳中心 1樓 102號舖 )

月餅現貨銷售

8月11日 - 8月15日 美食博覽

2022 仁愛堂展位 1E-A18 8月15日起 皇玥全線門店及仁愛堂總辦事處

是次中秋月餅義賣活動，部分收益將撥捐仁愛堂，以支持仁愛堂各項服務，令更多有需要人士得到支援。

皇玥門市地址：https://www.ipastry.com.hk/ourshop/

仁愛堂指定銷售地點：https://www.giveyot.org.hk/

2022 美食博覽─仁愛堂展位

仁愛堂將於8月11日至15日在灣仔香港會議展覽中心舉行的「美食博覽」上，率先出售特別版「皇玥‧仁愛堂低糖雙色月餅」現貨，展位為1E-A18。展位內將獨立銷售此特別版月餅禮盒，並有義工介紹目的及仁愛堂的服務，有興趣的人士可以到場支持。

日期：2022年8月11日(星期四) - 2022年8月15日(星期一)

時間：上午10時至晚上10時(8月11日至14日) 及上午10時至晚上6時(8月15日)

地址：香港會議展覽中心1樓展覽廳1E (公眾館)

展位：1E-A18

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責任編緝：張懿慧