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【美食速報】蛋包飯專門店滿天星推靜岡蜜瓜甜品　靜岡蜜瓜窩夫＋慢煮10小時牛舌蛋包飯

休閒消費 18:34 2022/07/19

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滿天星推「靜岡蜜瓜祭」。（圖片由餐廳提供）

夏天當然要吃蜜瓜！來自日本的蛋包飯專門店「グリル滿天星」，今年推出「靜岡蜜瓜祭」，利用靜岡蜜瓜製作出不同甜品，如靜岡蜜瓜芭菲、靜岡蜜瓜窩夫及靜岡蜜瓜疏乎厘。另外，將於8月1日起推出全新的一口厚切牛舌咖喱飯及焗飯、焗長通粉系列！

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靜岡皇冠蜜瓜為日本的蜜瓜品種，在溫室栽種，有漂亮的網狀紋理，以一樹一瓜的形式培植，因此將所有養分及水分只集中在一個蜜瓜上，此甜度比起一般蜜瓜更加豐富，甜度可高達16至20度或以上。滿天星將以蜜瓜入饌，並由7月20日至10月31日期間推出各式蜜瓜甜品，包括靜岡蜜瓜芭菲（$128/杯）、靜岡蜜瓜窩夫（$148/份）及靜岡蜜瓜疏乎厘（$158/份）。

靜岡蜜瓜芭菲（$128/杯）：配以來自法國的蜜瓜果蓉、忌廉、麻糬及靜岡蜜瓜果肉，面層特別加入開心果碎襯托牛奶雪糕，製成靜岡蜜瓜芭菲，香甜可口。

靜岡蜜瓜窩夫（$148/份）：即叫即焗製的原味窩夫香脆十足，配上牛奶雪糕，更在面層增添法國蜜瓜果蓉，並加入少於早餐穀物，配以一整塊的靜岡蜜瓜。

靜岡蜜瓜疏乎厘（$158/份）：嚴選香川縣小豆島橄欖蛋、日本麵粉及日本牛奶製成的班㦸漿做出的疏乎厘，配以忌廉同吃，並加入法國蜜瓜果蓉作點綴，配上一整塊的靜岡蜜瓜，預先切至小塊，方便一口享用。

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全新牛舌咖喱蛋包飯　慢煮10小時牛舌

餐廳指8月1日起推出全新的一口厚切牛舌咖喱飯（$198）及一口厚切牛舌咖喱蛋包飯（$248），牛舌經過慢煮10小時，經過咖喱粉調味，再加入滿天星的咖喱汁烹煮，佐飯一流。此外，更有多款焗飯及焗長通粉系列將於8月1日同步登場，提供蛋包飯以外的選擇，當中包括白汁芝士雜菜焗長通粉 （$138）、白汁芝士海鮮焗長通粉（$158）、白汁芝士雞皇焗飯（$138）及白汁芝士漢堡扒焗飯（$208）。

滿天星推「靜岡蜜瓜祭」。（圖片由餐廳提供）

グリル滿天星（香港店）

地址：尖沙咀海港城海運大廈3樓OT301-301A號舖

營業時間：星期一至星期日，11:00-22:00

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責任編緝：蕭雅文

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