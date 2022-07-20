【致肥陷阱】10分鐘內KO焗豬扒飯易致肥？　營養師黃凱詩：大腦要20分鐘接收飽肚信息

▲ 進食速度太快易致肥胖

羅斯是減磅新戰友，她說跟着我安排的餐單分量吃，都會感到肚餓。這小妮子如實報告，事實上，過往鮮有戰友出現這種情況。

我跟她再確認一次安排給她的餐單，她約莫三十出頭，身高五呎四吋，體重約一百四十磅。

最新影片推介：

減肥餐單熱量大約是一千七百卡左右，分量理應很足夠。我嘗試再了解：「你有沒有留意，每餐你需要用多少時間完成？」她回答：「沒有太注意吧！相信跟一般人差不多。」

我靈機一觸，問道：「可以讓我看一看你的『安心出行』記錄嗎？」她把手機遞給我，問道：「有甚麼好看？」我細心地看了一會，說：「謎底解開了。」她瞪大眼疑惑地看着我。我解釋：「有沒有留意，你每次到餐廳吃飯的時間，都是在三十分鐘以內？」

她問：「那有問題麼？」我說：「世界各地，都有一些有關進食速度與肥胖關係的研究，結果均顯示，吃得過快的人，增磅的機會較高。你平日午飯，由進入餐廳門口到離開的時間，只在三十分鐘以內，這個時間，包括點菜、廚房製作和進餐時間，實在太快了。我們進食時，大腦是需要用二十分鐘才能接收飽肚的信息，所以，就算一口氣吃八百大卡，若果進食速度太快，大腦可能還未發出夠飽的信息。」

她想了一會，笑着說：「記得有一次，我點了一客焗豬扒飯，於十分鐘內幹掉，可是，我依然覺得不夠飽！哈哈！原來我近年發胖，就是這原因。」