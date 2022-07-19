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【內地考DSE】考評局稱接獲大灣區及「更遠地區」學校查詢　考場須符中港兩地要求

社會 18:39 2022/07/19

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考評局秘書長魏向東指，內地考文憑試措施主要考慮到港人北上就業，其子女的讀書需要。（曾耀輝攝）

內地港人子弟學校最快2024年可保送考生原校應考中學文憑試（DSE），考評局表示，分別接到大灣區及更遠地區的內地學校申請，局方暫未收到符合中港兩地要求的達標內地學校名單，而有關考試安排細節仍在商討，如有詳情會盡快公布。

考評局上月底公布接獲內地學校申請首次參加2024年文憑試，局方已完成修訂相關考試規則，以接納香港境外合資格學校參加文憑試。考評局今日（19日）公布應屆文憑試考生成績時，被問到相關內地考試安排，考評局秘書長魏向東表示，措施主要考慮到港人北上就業，其子女的讀書需要，若要成為一間合資格申請成為文憑試「與考學校」的港人子弟學校，分別須獲得內地確認，如教育局局長蔡若蓮所言，學校須同時獲教育局確認正採用本港課程，形容「兩樣都唔係考評局決定」。他亦說，據考評局所知，兩地部門仍在相討相關安排，待有關當局確認後，考評局才可知悉哪間學校合資格，再採取後續安排。

被問到具體申請學校數目，考評局公開考試總監麥勁生未有公布具體數字，但透露已接獲一些內地學校查詢，分別來自大灣區，亦有來自「更遠的地方」，局方正在處理相關查詢，如有更完整信息會盡快公布。

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記者：馮琪雅

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