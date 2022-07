【名校面試】叩門插班名校中學面試攻略 拆解3大常犯生活問題「失手位」

▲ 想成功獲心儀中學錄取,面試這個加分項絕對不容小覷。

想成功獲心儀中學錄取,面試這個加分項絕對不容小覷。家長要如何裝備子女,才能令他們在面試官前爭取更好的印象?

1. 沿著子女的興趣走,誘導他們多發表自己的意見

有很多面試班的同學,自我介紹都只會一味背誦自己的獎項和成績,考官一聽便知道是家長準備的講稿。SPENCER SIR甚至遇過有家長為了留下深刻印象,加插子女根本沒興趣,甚至從未接觸過的事。同學因此只能依賴背稿,若考官再加細問,很容易不攻自破,大大減低印象分。

要引起小朋友的興趣去發表自己的看法,家長宜從他們的興趣和愛好入手。曾經在面試班遇過一位同學Amy,雖然成績中上,但因為沒有參加很多課外活動而覺得自己比其他面試者遜色,缺乏自信。

不過,在課餘閒談期間,聽到她和其他同學熱烈地討論韓國人氣偶像團體BLACKPINK,才得知她平時喜歡透過YOUTUBE反覆地觀看及模仿她們的舞步。在面試班的引導下,她分享自己最喜歡的BLACKPINK成員是JISOO,因為她雖然是土生土長的韓國人,英文卻說得十分流利。她會翻看JISOO的傳媒訪問片段,視她的英文及舞蹈能力為進步的目標。對面試官而言,這番說話比起只背覆歷表來得更自然、更有說服力,令人刮目相看。

很多家長都礙於成人對面試的理解,把子女的特色狹窄地定義在成績和課外活動上,也同時令子女覺得面試只能依靠這些爭取表現。要知道,其實考官最希望見到的,並不是只會乖乖聽從父母安排,按稿照讀的學生。善用子女的愛好,稍稍加以包裝,才能讓他們在面試真正表現自己。

2. 透過說話邏輯框架的幫助,寫出自己獨一無二的答案

雖然SPENCER SIR唔鼓勵背稿,但對於語文表達能力較弱的同學而言,與其背誦艱深的字句,他們可以透過邏輯框架的幫助,反覆練習去帶出同一個重點,以達到自然、非背誦的效果。

步驟1. 目標 (Aim) eg. I hope/aim to…



步驟2. 困難 (difficulty) eg. It was difficult for me at first because…



步驟3. 努力 (小法寶) eg. I tried to ….



步驟4. 結果 (result) eg. Gradually, ….用數字量化



步驟5. 轉變 (change) eg. Before…/After that…



步驟6. 結局 + 昇華 eg. Finally,… / What I learnt from this is that…

例子:

Tell me about a time when you have to overcome something.

I hope to become good at dancing because I like BLACKPINK.

It was difficult for me at first because I never learnt how to dance and I was shy.



I tried to copy their dance moves on YOUTUBE and practice in my room.

Gradually, I could follow their beat for more than 1 minute.

I became a little more confident and tried performing for my little sister, and then my parents.

After that, I am more confident because I have my family’s support.

What I learnt from this is that I should not be afraid to try if I really want to do something.

3. 深入了解心儀學校,善用最後發問機會



要在臨離開前讓面試官留下好的印象,就要預先做好資料搜集,準備好想問的問題,以表示對心儀學校的熱誠。曾經有一個面試班同學,在自我介紹上面準備充足,對答如流,但當被問到為甚麼對所選的中學有興趣時,卻啞口無言。

再細問下去,同學連學校所授的科目,有資源提供的課外活動,甚至連可以乘搭甚麼交通工具從自己居住的地區到達學校也不清楚,實在難免別人懷疑他想入讀的決心。



家長要和子女一起了解所選的中學,由簡單的基本資料入手,如校舍規模、教學資源等,讓他們明白這個決定會實在地影響到往後幾年每一天的生活和學習。如所想的學校沒有辦開放日,家長也可以和子女一起瀏覽學校的官方網站,細讀定期更新的「校長的話」(PRINCIPAL’S MESSAGE),從以了解學校的教學方向和最新活動,以提高子女對學校的興趣,自己發掘想知道更多的事。

eg. I learnt from your website that you have a really good school dancing team. Is it difficult to join?



I learnt from the Principal’s Message that your school participates in many social services. Are there any new plans for the coming year?



