【香港金曲頒獎典禮】亞洲流行音樂教父先拔頭籌　鮑比達為榮譽大獎得主

▲ 有「亞洲流行音樂教父」之稱的鮑比達（Chris Babida）率先獲獎。（大會提供）

由香港電台與電視廣播有限公司合辦的樂壇盛事《香港金曲頒獎典禮2021/2022》將於7月24日隆重舉行。

大會今日（7月19日）舉行記者會，率先公布「香港金曲榮譽大獎」得主為有「亞洲流行音樂教父」之稱的鮑比達（Chris Babida）。

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由香港電台李志剛、無綫電視崔建邦擔任司儀的「香港金曲榮譽大獎」記者會上，署理廣播處長施金獎與 TVB Music Group Limited 總裁何麗全一同揭曉，首位「香港金曲榮譽大獎」的得主是為被譽為「亞洲流行音樂教父」的鮑比達（Chris Babida）。

鮑比達集音樂總監、製作人、作曲家、編曲家、指揮家及表演藝人於一身。

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自 70 年代末開始，在大中華地區編創出無數膾炙人口的金曲，包括萬芳的《新不了情》、徐小鳳的《順流、逆流》、林子祥的《愛到發燒》、陳百強的《今宵多珍重》、葉蒨文的《零時十分》、林志美的《偶遇》、周華健的《讓我歡喜讓我憂》、劉德華的《真永遠》等。他亦為多位一線歌手如許冠傑、徐小鳳、張國榮、譚詠麟、林子祥、葉蒨文、梅豔芳等擔任唱片及演唱會監製，在華語樂壇馳騁逾 50 載。

多才多藝的鮑比達同時涉獵影、視、劇的音樂專業界別，曾為超過30部電影及20部電視劇配樂，作品亦多次入圍香港電影金像獎及台灣地區金馬獎。

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一直以來，他的音樂創作不斷推陳出新。2006 至 17 年間，創作了兩齣大型芭蕾舞劇及八齣音樂劇，包括《風雲 5D 音樂劇》等。

1997 年，他獲委任香港特別行政區成立慶典的音樂總監；2008 年獲邀創作北京奧運火炬接力主題曲《點燃激情、傳達夢想》，其音樂貢獻與地位毋庸置疑，獲頒「榮譽大獎」絕對實至名歸。

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今日，「香港金曲榮譽大獎」得主鮑比達出席記者會，接受大會率先送花恭賀，並第一時間分享得獎感受。

此外，新生代歌手涂毓麟、潘靜文、何晉樂、林君蓮、林智樂、文凱婷、鄺星宇、余宗遙、李妍，以及港台 DJ 趙曼婷、侯偉新、劉蓮、彬臣和阿桃等，暢談最喜愛的鮑比達作品，藉以向前輩致敬並送上衷心祝賀。