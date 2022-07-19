【書展預覽】有書商指疫下多市民買書料銷情升兩成　一套4本小學教材低至68折

▲ （陳麗娜攝）

香港書展將於7月20日至26日舉行。有書商預計，今年書展非暑假期內舉行，難預計人流及營業額，個別書商指疫情下市民閱讀增加，料生意額升兩成，當以親子書最受歡迎；有市民買書寄給已移民的親戚。

個別出版社重印有關倪匡的著作，以紀念其逝世；亦有書商主打本地流行文化及關注疫下身心發展的書籍以突圍。

藍藍的天有限公司社長伍先生表示，疫情下市民娛樂活動減少，較多市民購買書籍解悶，當中7成佔親子書籍；同時帶動網上銷情理想，著名傳媒人區家麟新書《亂流》亦預售了約3成貨量。

他坦言，今屆展覽「全場政治書絕跡」，解釋非書商特意不擺賣，而是作家亦因現時政治環境有意識地不寫相關題材；部分主要售賣政治書目的中小企書商今年亦沒有參展。

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天地圖書有限公司指出，今年書展主打插畫家馬仔的新書，講述其移民英國的故事。因應文壇巨匠倪匡逝世，出版社亦趕印了作者王錚談及倪匡的著作《來找人間衛斯理》；亦與貿發局合作，邀請倪匡好友蔡瀾本周六（23日）下午3時舉行講座。出版商又稱，難預計今年銷情，要按人流多寡才可計算；書展期內該出版社全場書籍8折出售，3本會再有75折。

以出售補充教材的樂思教育指，疫情網課為主，學生學習進度落後，今年家長購買教材以鞏固知識為主，「學生讀下學期，家長會買上學期的教材」。今年會提供更多優惠以回饋客人，價格低至六折；一套中英數常的教材售850元，低至68折，小一至小六程度都有。

今年書展主題為「歷史文化．城市書寫」舉辦超過600場講座及文化活動，貿發局指三大展覽有逾700家參展商，惟較去年減少約5%。

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記者：陳麗娜