【回收杯麵】一款日本進口杯麵含禁用除害劑　食安中心呼籲停售或食用

▲ 一款日本進口杯麵含禁用除害劑，食安中心呼籲停售或食用。（iStock 圖片）

食安中心今日（19日）呼籲市民不要食用一款日本進口杯麵，因為有關產品被驗出含有除害劑環氧乙烷。業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。

產品資料如下：

產品名稱：小豬碗麵──鹽味

品牌：Acecook

來源地：日本

淨重：101克

此日期前最佳：2022年9月9日

進口商：萬通進出口貿易有限公司

中心發言人指，早前透過食物事故監測系統，得悉台灣食品藥物管理署發出通告，指上述產品被驗出環氧乙烷含量不符當地規定。中心得悉事件後，隨即根據台灣當局提供的資料，聯絡本地進口商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次的有關產品。

基於環氧乙烷已被歐洲聯盟禁用，為審慎起見，上述進口商已按中心指示將受影響批次的產品下架及停售，並展開回收。市民如欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電進口商熱線2947 7038。

發言人呼籲市民如購入受影響批次的產品，應停止食用。業界如持有有關批次的產品，亦應立即停止使用或出售。中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

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記者：黃穎津