安樂窩丨新居用敘利亞風格裝修牆身剝落　業主：父母差點斷絕關係

香港樓價全球最貴已非新鮮事，雖則並非每個人都有能力置業，但每個人總會幻想過自己Dream House的模樣，但若果風格前衛如此，你又能否接受呢？有網民在社交平台瘋傳敘利亞風裝修風格，單位設計充滿著戰爭與和平之感，工業風得來又帶點原始感，不少網民看到相片後評價兩極，有人留言「好型！」、「有品味！」，但亦有人直指似「爛尾樓」。

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有網民在台灣專頁「實用裝修Nice」分享了幾張單位相片，更配以「敘利亞風裝修完以後，父母差點斷絕關係...」的說明，引起一眾網民熱議。從圖中所示，單位呈長方形的開則，裝修風格以近年興起的工業風為主，營造出原始、舊居感，但最引起討論的便是屋內牆身、天花都斑駁不平，刻意設計成牆身剝落的感覺並以紅磚配搭，連油漆都沒有塗上，更設計成喉管外露的樣貌。

單位劃分成3個區域，分別是沖調咖啡的Bar檯、大廳以及個人工作室，開放式空間令3個區域無縫接軌加上樓底較一般住宅高，令單位有充足的空間感。單位傢俬蛛陳設色調以黑色為主，給人一種型格粗獷感覺，天線都用上銀色金屬喉管包裹著，再配搭出黑色傢俬，帶出一種高冷之感。

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整個單位極致的工業風引起一眾網民熱議，有網民狠批原po以敘利亞風形容有不尊重戰爭地區之嫌，亦有網民對裝修褒貶不一，以下部分網民留言：

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裝修吸引與否的確是見仁見智，但不要以為牆身粗獷就等於省下裝修費，若果此類型裝修在香港因本身大廈並非以紅磚興建，等於裝修師傅要先砌一層紅磚牆，然後再塗抹上石屎才可塑造出類似效果。不過，有室內設計師提醒工業風裝修有利有弊，因牆身、天花保持原始外露，維修成本及難度自然較低，但因卻去批灰上油步驟，牆身掉灰的粉塵問題亦會相對嚴重，因此若長期住客有呼吸道疫病還是不建議進行此類型裝修。

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