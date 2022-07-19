【自我增值】會考3分職場打滾逾十載決定進修　外賣車手勉勵DSE考生︰沒有不可能

▲ 阿賢會考3分，在職場打滾逾十載後，決定進修自我增值。

求學有心不怕遲，只要有信心及意志，凡事皆有可能。32歲的阿賢當年會考3分，中五畢業後即投身社會，礙於學歷在職場難有晉升機會，近兩年也兼職做外賣車手。離開校園十多年後，他決定重拾書本進修資訊科技技能，期望轉行闖出一片天。他勉勵中學文憑試（DSE）考生，DSE只是人生經歷的一部分，不妨尋找自己的興趣去嘗試。

阿賢自小不愛讀書，覺得學習沉悶又死板，在他眼中只是一堂課接一堂，上完就算，有感所學知識應用性不大。中三時成績差，家人安排阿賢到英國升學，讓他在外國新環境下讀書，成績或許會有進步。他在英國寄居親戚家，居所位處學校附近，每日踩單車往來學校，生活過得頗愜意，還記得與同學相處融洽。

可是留英兩年成績未如理想，其後阿賢回港讀中五，最終會考得3分。他決定工作而不升學，當時「寧願打兩份工都不願讀書」。只是他現在回想起來，有機會赴英升學卻不懂珍惜，「可以說不生性，覺得還可以玩，不知道會影響將來」，這段經歷對他來說很深刻。

▲ 阿賢中五畢業後即投身社會，近兩年也兼職做外送車手。（陳慧安攝）

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會考後工作養家 兼職外送

中五畢業後，阿賢曾在機場兼職，之後轉至一間零售公司物流部兼職，及後轉為全職，在該公司工作至今逾十載。工作上需要一些技能，他自知要不斷進修才有晉升機會︰

知道自己沒能力，也沒信心說服自己上到更高的職位，所以我放棄了。可惜的，但也是一個教訓。

他從沒想過進修，「返完一份工，得到一個月人工，能夠給予屋企已經心滿意足。」他自覺力有不逮，沒想過將來可以做什麼，坦言那段時間很迷失。直至兩年多前，他有一天放工回家，看到附近有很多外送電單車，發現外送平台戶戶送Deliveroo，於是考取電單車牌，開始兼職做外賣車手。

家人得知阿賢考電單車牌也有憂慮，雖然擔心他的安全，但並沒有反對。朋友和同事知道他兼職送外賣，認為只會令他更疲累。全職工作朝七晚五，放工還要兼職到晚上，工作性質較勞動，加上工時長，他變相很辛苦，不過為了家人頂硬上。阿賢表示︰

希望屋企有溫飽，想再多給一點家用，剩餘的可以給自己。外送工作彈性高，有更多時間陪伴家人，也有時間做自己的事，能夠兩者兼備。

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外送工作令阿賢變得外向，接觸到很多不同的客人及店員，有人認得他會主動打招呼，有時更送上飲品慰勞他，說一句「辛苦晒」。阿賢覺得很貼心，也感謝他們的關心。現在他不單純為了賺錢︰

我對金錢已經麻木了，要不斷地付出，才會出現意想不到的結果。

修讀IT課程增值 獲獎學金

後來阿賢得知戶戶送與Open Classrooms合作推出網上教室（Deliveroo Rider Academy），為外送員提供免費的網上學習課程，他才萌生進修的想法。報讀過短期課程後，他在今年2月下旬開始IT技術支援人員課程，等同副學士學位級別資格。他平日熱心幫忙餐廳處理IT問題，以便他們跟進訂單，因而報讀相關課程。

他指自己平常眼光較狹窄，修讀課程後「大開眼界」，學到的IT技能讓他能發掘更多東西，並可以改變思想，帶來正面的想法。他每周上一堂，與導師預約上課時間，相當具彈性。另外，每月有一堂於香港時間凌晨4時進行，因開辦課程的人員身在加拿大及美國，不過時間難不倒他，有心自然想學。

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阿賢需以英語跟導師溝通，他說英文退步了很多，只能盡力去表達，幸導師諒解也有耐性。他將於今年10月修畢課程，完成8個報告就可以畢業，不限修讀時數。進修兩個多月後，他變得積極起來，

無嘢無可能，大家都有能力去學習，只是可能未發掘到自己的性格和長處，時機也是其中因素。

他更獲得戶戶送與Open Classrooms頒發的獎學金，打算完成課程後向資訊科技公司求職，有信心嘗試新的工作發展。現時他放工後主力進修，假期週末才接單送外賣。

勇對失敗 人生沒有捷徑

30歲後才開始進修，學習之路看似比別人崎嶇，但阿賢不認為︰

時間不是問題，最緊要有心，凡事需要時間，從來沒有捷徑。我面對過很多失敗，但這個世界如果有順利，就不會有失敗。

▲ 阿賢認為進修有心不怕遲。（陳慧安攝）

進修是為了裝備自己迎接將來，阿賢指自己過去「唔識諗」，沒有考慮將來。距離上次讀書至少相隔12、13年，現在重拾讀書機會的他非常珍惜，希望改善英語水平，進修更多IT課程進修。他亦藉自己的經歷勉勵DSE考生︰

DSE是人生經歷的一部分，世界還有很多事情有待發掘。如果你找到自己有興趣的事情，可以去嘗試。

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記者︰駱秀玲