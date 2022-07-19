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【李小龍故居】李小龍會以VR科技重現李小龍故居　明年7月20日前完成計劃

社會 20:38 2022/07/19

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熱門 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

李小龍會以VR科技重現李小龍故居。

位於九龍塘金巴倫道41號的李小龍故居因內部日久失修，於2019年被拆卸。李小龍會今日（19日）在社交網站表示，將與PRIZM Group携手，同時聯合三位IVE學院新生代同學，以VR科技在元宇宙内重現李小龍故居「棲鶴小築」。

是次企劃，李小龍會將與香港理工大學設計學院合作，為故居精心設計互動內容，並且得到電腦動畫大師馬富強作技術顧問，整個企劃將在明年7月20日，李小龍離世50週年前夕完成。全球影迷將可親身作客進入巨星之家，透過互動內容，讓參觀者得到更大樂趣。

今年8月，李小龍會將於銅鑼灣舉辦李小龍故居展覽會，讓香港市民了解企劃。

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記者：黃穎津

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