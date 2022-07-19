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【食物安全】樂富廣場海鱻城5人食牛肝菌後食物中毒　其中2人須入院

社會 20:55 2022/07/19

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牛肝菌。（資料圖片）

有市民疑在食肆進食菇類後食物中毒。衞生署衞生防護中心今日（19日）正調查一宗涉及進食菇類後引致食物中毒的懷疑個案。

個案涉及2男3女，年齡介乎26至61歲。他們昨晚（18日）在樂富聯合道198號樂富廣場二期UG2樓U206-U209號舖「海鱻城」進食牛肝菌後，約6個小時後出現腹痛、腹瀉、暈眩、虛弱、四肢麻痺、噁心和嘔吐等徵狀。其中2名病人7月19日到伊利沙伯醫院急症室求醫並需入院，現時情況穩定。

衞生防護中心發言人表示，進食菇類引致的食物中毒一般為急性。病徵通常包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀。因應不同的菇種，病人亦可能出現如大量流汗、幻覺、昏迷或其他神經系統病徵和肝衰竭，嚴重者更可能引致死亡。

發言人補充，市民應向信譽良好可靠的供應商購買菇類，不要購買懷疑混雜了不明品種的菇類，亦切勿採摘野生菇類進食，因為市民難於辨別該些菇類是否適宜食用。以可供食用的菇類品種混雜不可食用／帶毒性的菇類品種並不會稀釋毒性，在大部分個案中，烹煮亦不會破壞其毒性。

​​發言人指，如懷疑因進食菇類引致食物中毒，應立即求醫。如有剩餘菇菌，應帶同前往求醫，以供辨識種類。

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記者：黃穎津

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