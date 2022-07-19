【打擊罪案】警拘10男子涉煽惑他人洗黑錢　以千元利誘市民售個人戶口作案

▲ 警拘10男子涉煽惑他人洗黑錢，以千元利誘市民售個人戶口作案。（黃傑偉攝）

警方財富情報及調查科於本月18至19日，以「煽惑他人洗黑錢亅拘捕10名男子，被捕人年齡介乎21至31歲。

財富情報及調查科財富調查組總督察鄭思為稱，警方鑑於近期處理洗黑錢及詐騙案件，有多人涉及賣出自己戶口，即俗稱「傀儡戶口」，亦留意到於社交平台上，有人以1,000至數千元利誘市民借出或賣出個人戶口作為傀儡戶口。買家會將購得戶口轉給犯罪集團，以用作接收詐騙款項或處理犯罪得益，即黑錢。

有見及此，財富情報及調查科經過情報分析及深入調查，展開網上巡邏及以放蛇行動偽裝戶口賣家，過去兩日於香港多個地點展開代號「金盆」拘捕行動。

警方以煽惑他人犯洗黑錢罪拘捕10名男子，年齡介乎21至31歲，報稱學生、私人救生員及無業，被捕人仍在扣查中。警方會繼續調查曾售出傀儡戶口人士，及曾用傀儡戶口犯罪集團成員，不排除稍後會有更多人被捕。警方提醒，市民如將戶口售於他人，不論與對方相識與否，若戶口用作洗黑錢用途都有機會涉案。

財富情報及調查科總督察陳仲欣指，不法分子會以金錢利誘市民借出或售出戶口形同「明買明賣」，亦會以求職陷阱吸引市民，曾有不法分子以包食宿作招來，吸引求職者到酒店，當交出個人戶口後將求職者禁錮，期間將戶口用作洗黑錢用途。亦有騙徒以網上情緣方式，不單騙取市民金錢，最後更騙取戶口用作洗黑錢用途，令市民最終人財兩失，不覺間成為騙徒幫兇。

警方發現受害人忽略借出戶口嚴重性，不知不覺間墮入洗黑錢案件中。有見及此，財富情報及調查科即日起展開「守戶者」宣傳月行動，提醒市民反洗黑錢意識。配合製作短片宣傳，保護好自己戶口，以口號「唔租、唔借、唔賣」反映保護個人戶口及支付工具重要性。警方重申洗黑錢屬嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及監禁14年。市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉