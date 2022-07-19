【快速測試】2區污水呈陽性當局派41.2萬快測包　包括屯門星堤、北區御皇庭等多廈

▲ 2區污水呈陽性當局派41.2萬快測包。（政府新聞處）

因應屯門及北區採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（19日）表示，屯門民政事務處及北區民政事務處向區內住戶、清潔及物管員工派發共約412,000套快速測試套裝。

獲發屋苑：

屯門區：屯門市廣場、新都大廈、屯門時代廣場、華都花園、錦華花園、香港黃金海岸、香港黃金海岸－海灣別墅、兆安苑、愛琴海岸、海景花園、碧翠花園、青榕臺、屯門閣、恒福花園、海譽、翠峰小築、翠濤居、雅德苑、雅翠苑、青山灣花園、龍騰花園、上源、星堤、星堤－花園大道、星堤－池畔大道及滿名山

北區：御皇庭、御景峰、顯峯、景盛苑、嘉盛苑、牽晴間、碧湖花園、祥華邨及天平邨

快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。

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記者：黃穎津