【工程女團】90後女生地盤打滾冀吸女生入行　房屋局長︰建造業鬥智年代不分男女

▲ 助理項目經理盧樂遙（左）和安全主任鄭穎儀（右），現為女團Dream Girls築夢女生成員，她們希望吸引更多女生在建造業發光發亮。（梁偉榮攝）

建造業一向給人印象是男性的「地盤」，弱不禁風的女生總不適宜骯髒、危險以及體力勞動的工作；但有7位在工程界工作的女生組成女團Dream Girls築夢女生，希望打破公眾既有觀念，吸引更多女生在業界發光發亮。其中兩成員均各有經歷，有人工程世家出身，亦有護膚品銷售員轉行，響應同是女性的房屋局局長何永賢的鼓勵，「建造業已是『鬥智』年代，不分男女。」

成員之一的盧樂遙（Tammy）現為助理項目經理，本身是城大工程系出身，因家中長輩及朋友均從事工程業，耳濡目染下對工程業產生濃厚興趣，「能將設計變成實物好有滿足感，好自豪」，於是大學選修工程系，再透過到承建商實習，了解地盤環境及工作氣氛，更加確定自己的發展路向，畢業5年來參加不同工程項目，有主題樂園、住宅等。

助理項目經理 工程世家出身

Tammy指，其工作性質類似坊間的行政管理人員，負責帶領及協調工程團隊如判頭、設計師、工友等，按合約時間、進度及預算完成整項工程。她不諱言，自大學時已知工程界男女比例失衡，「讀書只得三分一人是女生，出到來地盤工作男女比例更是9：1」，但她說不代表女性入行沒有「着數」，「做工程面對不同人，溝通方式各有不同，女性善於表達，入行有一定優勢。」

安全主任 曾當護膚品銷售員

另一成員鄭穎儀（Pinky）現職安全主任，上一份工作是護膚品專櫃銷售員，月薪2萬至3萬元，因有感銷售業專業性不大，她希望更好的裝備自己為未來發展，經朋友介紹修讀建造業安全督導員課程，「工程界有很多不同知識，是個可持續發展行業」，即使入行初期薪資不及銷售員仍決意轉行。不過，由於新冠疫情肆虐，對美容、銷售業打擊甚大，Pinky慶幸自己及早轉行。

安全主任主要職責是管理地盤安全事務，及向持份者提供安全建議，「包括人、機械、環境、施工方法，但現今的安全措施不只集中在地盤，周邊環境、對公眾影響，通道、車輛出入，都是安全考量之一」。Pinky說，日常工作包括地盤巡查，確保施工上不會有安全問題，務求將地盤意外減到最低。

地盤作為男性主導的地方，女生在內會如何自處？2人同稱情況可以十分極端，「一係好唔鍾意女人，一係就好鍾意」，有小部分工友思想守舊，「女仔之家入咩地盤」，解決方法是以溝通化解不滿，「見面打多幾句招呼，提佢哋飲多啖水，由女仔講會聽得舒服啲」。

工友說粗口難免 不代表無禮

不少女生「聽到粗口會打冷震」，Pinky笑言工友說粗口不能避免，但不代表無禮貌，「對他們來說是言語上幫助溝通，如果不說可能說話不太順暢」，反而令其自身溝通技巧有進步，「對工友不會說粗口，亦不一定要太斯文」。Tammy亦指，初入行時參與住宅項目被上司「鬧得好甘」，但她認為地盤文化就是直接溝通，方便用多角度思考解決問題，「每次經歷都是反思，教你成長」。

築夢女生最近亦在其社交網站以工程女將為主題，訪問了時任建築署署長、現房屋局局長何永賢，她認為現時建造業已進入「鬥智」年代，如何縮短建屋時間，決定工程步驟，就已不是單講體能，故她鼓勵更多女生加入建造業，她說：「現時建造業已經進入鬥智的年代，鬥快、鬥多、鬥智，鬥智不分男女，度到蹺的人，真係一半一半。」

Pinky及Tammy亦指，時代進步，建造業已不再是以往「又辛苦又污糟」的形象，工作環境已大大改善，「例如要用電腦系統、後勤支援，其實業界有好多不同位置都適合女仔」。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：蘇文軒