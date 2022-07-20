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【工程女團】工程系畢業生入行月入逾2萬　非專科入行前景如何？

社會 04:00 2022/07/20

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盧樂遙(中)表示，建造業的工作環境已大大改善。（梁偉榮攝）

建造業涉獵的範疇甚廣，設有不同工種，到底有甚麼課程需要報考？晉升階梯如何？可參考2位「築夢女生」的入行經歷。

任職助理項目經理盧樂遙（Tammy）是城大工程系出身，透過加入承建商的管理培訓生計劃入行。Tammy指工程系畢業生出路，取決本科屬於哪類工程，再視乎畢業生加入顧問公司或承建商，一般月入中位數逾2萬元。日後工作生涯亦可繼續考取更多專業資格、培訓，視乎那類工程、年資，如成為特許工程師月入高達3萬至4萬元，再考取其他專業資格，出路都有不同。

半途出家沒經驗  須修讀課程

至於沒有大學學歷，或非工程系出身，入行則可參考鄭穎儀（Pinky）的做法。半途出家的Pinky現職安全主任，由於沒有相關經驗，最初須先修讀地盤安全督導員課程，一般入行月薪約1.5萬元，之後透過進修成為助理安全主任，這段過渡期人工約2萬元。由於課程要求參加人士須累積特定工作時數才獲發牌，視乎個人學歷及專科等年資會有不同，一段需時1至3年始獲發牌成為安全主任。

成為安全主任後月薪中位數逾3萬元，之後可以再晉升為高級安全主任、助理安全經理，最高可以成為安全經理。鄭穎儀又指，另一條出路可成為安全審核員，負責到地盤評估及審核安全措施。

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記者：蘇文軒

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