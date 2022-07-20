【DSE狀元榜】何文田迦密中學首誕DSE狀元　一文看清8狀元分佈

▲ 中學文憑試（DSE）今日（20日）放榜。（資料圖片）

文憑試（DSE）今日（20日）放榜，今年誕下8名「DSE狀元」，即考獲至少7科5**佳績，其中4人同時在數學延伸部分（即M1或M2）獲5**，成為16星「超級狀元」。今年8名狀元分佈在8間中學，大部分都是曾經誕下DSE狀元的傳統名校，但何文田有1間中學今年出產首名DSE狀元。

今年8名DSE狀元涉及5男3女，其中位於何文田的迦密中學向TOPick確認，該校1名男生考獲7科5**，同時在數學延伸部分奪5**，是該校歷來首名DSE狀元，亦是今屆「超級狀元」之一。

此外，自2012年首屆連續9年誕下DSE狀元的傳統名校皇仁書院，在去年「斷纜」後，今年再次出產狀元。

2022年8名DSE狀元分佈【不斷更新】

何文田 - 迦密中學：1名男「超級狀元」

何文田 - 香港培正中學：1名女狀元

旺角 - 伊利沙伯中學：1名男「超級狀元」，M2同奪5**

九龍城 - 協恩中學：1名女「超級狀元」

九龍塘 - 喇沙書院：1名男狀元

佐敦 - 拔萃女書院：1名女狀元

西環 - 英皇書院：1名男狀元

銅鑼灣 - 皇仁書院：1名男狀元

另外，今年同時有13人考獲6科5**，成為文憑試「榜眼」，涉及10男3女；另有38人在5科考獲5**，成為「探花」，涉及25男13女。

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記者：TOPick港聞組