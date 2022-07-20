  • 30°C
香港時間 : 2022720日 (週三) 08:32
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【DSE狀元榜】何文田迦密中學首誕DSE狀元　一文看清8狀元分佈

社會 07:33 2022/07/20

分享：

分享：

熱門 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

中學文憑試（DSE）今日（20日）放榜。（資料圖片）

文憑試（DSE）今日（20日）放榜，今年誕下8名「DSE狀元」，即考獲至少7科5**佳績，其中4人同時在數學延伸部分（即M1或M2）獲5**，成為16星「超級狀元」。今年8名狀元分佈在8間中學，大部分都是曾經誕下DSE狀元的傳統名校，但何文田有1間中學今年出產首名DSE狀元。

今年8名DSE狀元涉及5男3女，其中位於何文田的迦密中學向TOPick確認，該校1名男生考獲7科5**，同時在數學延伸部分奪5**，是該校歷來首名DSE狀元，亦是今屆「超級狀元」之一。

此外，自2012年首屆連續9年誕下DSE狀元的傳統名校皇仁書院，在去年「斷纜」後，今年再次出產狀元。

2022年8名DSE狀元分佈【不斷更新】

  • 何文田 - 迦密中學：1名男「超級狀元」
  • 何文田 - 香港培正中學：1名女狀元
  • 旺角 - 伊利沙伯中學：1名男「超級狀元」，M2同奪5**
  • 九龍城 - 協恩中學：1名女「超級狀元」
  • 九龍塘 - 喇沙書院：1名男狀元
  • 佐敦 - 拔萃女書院：1名女狀元
  • 西環 - 英皇書院：1名男狀元
  • 銅鑼灣 - 皇仁書院：1名男狀元

另外，今年同時有13人考獲6科5**，成為文憑試「榜眼」，涉及10男3女；另有38人在5科考獲5**，成為「探花」，涉及25男13女。

【TOPick診症室】丈夫疫下助妻子消毒清潔　驚患「高爾夫球手」疼痛不已

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：TOPick港聞組

相關文章

【DSE2022】8人考獲7科5**成狀元　當中4人在數學延伸同奪5**膺「超級狀元」
15:07 2022/07/19
【DSE2022】8人考獲7科5**成狀元　當中4人在數學延伸同奪5**膺「超級狀元」
【DSE2022】逾1.7萬名日校考生達入讀大學門檻　約1.33人爭1個八大聯招學額
14:43 2022/07/19
【DSE2022】逾1.7萬名日校考生達入讀大學門檻　約1.33人爭1個八大聯招學額
【DSE2022】考評局接170宗成績評估申請　12科次獲評5級
17:43 2022/07/19
【DSE2022】考評局接170宗成績評估申請　12科次獲評5級

你可能感興趣

【DSE2022】8人考獲7科5**成狀元　當中4人在數學延伸同奪5**膺「超級狀元」
15:07 2022/07/19
【DSE2022】8人考獲7科5**成狀元　當中4人在數學延伸同奪5**膺「超級狀元」
【DSE2022】逾1.7萬名日校考生達入讀大學門檻　約1.33人爭1個八大聯招學額
14:43 2022/07/19
【DSE2022】逾1.7萬名日校考生達入讀大學門檻　約1.33人爭1個八大聯招學額
【DSE2022】考評局接170宗成績評估申請　12科次獲評5級
17:43 2022/07/19
【DSE2022】考評局接170宗成績評估申請　12科次獲評5級
中小學教育 中學 DSE

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【街市AK】劉宋威沉寂一段日子再現身　肉檔威威首度除罩拍廣告
13:16 2022/07/19
【街市AK】劉宋威沉寂一段日子再現身　肉檔威威首度除罩拍廣告
【網絡熱話】離職派連鎖餅店散水餅惹不滿　同事貼字條揶揄: CHEAP到死
19:05 2022/07/18
【網絡熱話】離職派連鎖餅店散水餅惹不滿　同事貼字條揶揄: CHEAP到死
【兩性關係】丈夫性慾減遇上太太狼似虎 性治療師揭男人年過30後之苦
16:03 2022/07/14
【兩性關係】丈夫性慾減遇上太太狼似虎 性治療師揭男人年過30後之苦