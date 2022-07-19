【強制檢測】80處納強檢 涉馬灣珀麗灣10及11座、旺角朗豪坊Starbucks等
社會 22:59 2022/07/19
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處80個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。
因應多宗陽性檢測個案，有74個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有6個指明地方被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】
- 大嶼山梅窩銀河苑銀朗閣
- 坪洲樂坪街 2 號坪麗苑
- 元朗溱柏 6 座
- 長沙灣蘇屋邨牡丹樓
- 鰂魚涌南豐新邨 4 座
- 牛池灣曉暉花園 1 座
- 元朗朗屏邨玉屏樓
- 元朗溱柏 7 座
- 觀塘月華街 32 號天星樓 C 座
- 觀塘月華街 8 號觀月．樺 峯
- 馬灣珀麗灣 11 座
- 馬灣珀麗灣 10 座
- 牛池灣彩雲(一)邨景新樓
- 荃灣石圍角邨石蘭樓
- 秀茂坪秀茂坪邨秀康樓
- 黃大仙竹園南邨雅園樓
- 元朗元朗炮仗坊 11 號珍寶 樓
- 橫頭磡橫頭磡邨宏禮樓
- 葵涌葵涌邨百葵樓
- 葵涌石籬(二)邨石歡樓
- 大圍嘉田苑嘉詠閣
- 樂富德強苑德華閣
- 屯門兆麟苑貴麟閣
- 油塘油美苑淮美閣
- 沙田水泉澳邨林泉樓
- 薄扶林置富花園富業苑
- 大埔大埔中心 17 座
- 屯門寶田邨 6 座
- 屯門田景邨田翠樓
- 牛頭角樂華北邨秉華樓
- 沙田穗禾苑豐年閣
- 粉嶺榮輝中心 4 座
- 粉嶺山麗苑橋山閣
- 大埔海日灣 II 13 座
- 何文田文福道14號德威大廈 2 期
- 荔枝角盈暉臺 3 座
- 銅鑼灣記利佐治街 11 號華登大廈
- 藍田碧雲道 133 號康瑞苑
- 天水圍天晴邨晴碧樓
- 堅尼地城士美菲路85號寶德大廈
- 黃大仙黃大仙上邨普善樓
- 將軍澳日出康城 MARINI 3A 及 3B 座
- 九龍城 OASIS KAI TAK 2 座
- 北角港運城 2 座
- 元朗尚豪庭 1 座
- 屯門兆禧苑樂禧閣
- 深水埗匯璽 II 3 座(3A 及 3B)
- 北角寶馬山道26號豐林閣 1 座
- 藍田康栢苑祥栢閣
- 大圍文禮閣 4 座
- 慈雲山慈愛苑愛裕閣
- 粉嶺嘉福邨福泰樓
- 沙田碩門邨瑞碩樓
- 荃灣梨木樹邨楊樹樓
- 慈雲山慈愛苑愛榮閣
- 天水圍天恩邨恩福樓
- 大埔富亨邨亨隆樓
- 麥當勞 天水圍天瑞商場地下 G1B 號鋪
- 麥當勞 元朗教育路 9-13 號興發大廈地下 1 及 11 號鋪
- 好好運快餐店 荔枝角青山道 538 號半島大廈地下 3 號鋪
- 肥南燒鵝風味小廚 屯門山景邨景樂樓冬菇亭 1-4 號鋪
- 金發餐廳 佐敦佐敦道 37E-37K 號統一大廈 A 座地下
- 小蜜蜂 沙田翠華花園地下 8-9 號鋪
- 家樂茶餐廳 觀塘鴻圖道55號幸運工業大廈 1 樓 A 座
- 鴻運星美食餐廳 觀塘駿業街66號巧運工業大廈 A1 號鋪
- 雅苑小廚 觀塘駿業街48號新榮大樓地下 A 鋪
- 滿福庭 觀塘鱷魚恤中心 7 樓
- 明星金閣海鮮酒家 屯門屯門栢麗廣場 3 樓 R1-2 號鋪
- 大快活 屯門仁愛堂賽馬會社區及體育中心 1 樓
- 功德林上海素食 尖沙咀北京道 1 號 7 樓
- 添好運點心專門店 大角咀奧海城 2 期地下 72 號鋪
- Pici 沙田新城市廣場 1 期 2 樓 251 號鋪
- 皇庭匯 大角咀海富商場 1 樓 106 號鋪
- 星巴克咖啡 旺角朗豪坊 4 樓 2 號鋪
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 觀塘順緻苑順華閣
- 觀塘順緻苑順美閣
- 柴灣富欣花園 1 座
- 柴灣富欣花園 2 座
- 柴灣曉翠苑碧翠閣
- 將軍澳健明邨健曦樓
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記者：黃穎津