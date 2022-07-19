【強制檢測】80處納強檢包括17食肆　好好運快餐店沙田Pici朗豪坊Starbucks等上榜

▲ 指定期間曾身處指明地方的人士須接受新冠病毒病核酸檢測。（陳靜儀攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處80個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有74個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有6個指明地方被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】

大嶼山梅窩銀河苑銀朗閣

坪洲樂坪街 2 號坪麗苑

元朗溱柏 6 座

長沙灣蘇屋邨牡丹樓

鰂魚涌南豐新邨 4 座

牛池灣曉暉花園 1 座

元朗朗屏邨玉屏樓

元朗溱柏 7 座

觀塘月華街 32 號天星樓 C 座

觀塘月華街 8 號觀月．樺 峯

馬灣珀麗灣 11 座

馬灣珀麗灣 10 座

牛池灣彩雲(一)邨景新樓

荃灣石圍角邨石蘭樓

秀茂坪秀茂坪邨秀康樓

黃大仙竹園南邨雅園樓

元朗元朗炮仗坊 11 號珍寶 樓

橫頭磡橫頭磡邨宏禮樓

葵涌葵涌邨百葵樓

葵涌石籬(二)邨石歡樓

大圍嘉田苑嘉詠閣

樂富德強苑德華閣

屯門兆麟苑貴麟閣

油塘油美苑淮美閣

沙田水泉澳邨林泉樓

薄扶林置富花園富業苑

大埔大埔中心 17 座

屯門寶田邨 6 座

屯門田景邨田翠樓

牛頭角樂華北邨秉華樓

沙田穗禾苑豐年閣

粉嶺榮輝中心 4 座

粉嶺山麗苑橋山閣

大埔海日灣 II 13 座

何文田文福道14號德威大廈 2 期

荔枝角盈暉臺 3 座

銅鑼灣記利佐治街 11 號華登大廈

藍田碧雲道 133 號康瑞苑

天水圍天晴邨晴碧樓

堅尼地城士美菲路85號寶德大廈

黃大仙黃大仙上邨普善樓

將軍澳日出康城 MARINI 3A 及 3B 座

九龍城 OASIS KAI TAK 2 座

北角港運城 2 座

元朗尚豪庭 1 座

屯門兆禧苑樂禧閣

深水埗匯璽 II 3 座(3A 及 3B)

北角寶馬山道26號豐林閣 1 座

藍田康栢苑祥栢閣

大圍文禮閣 4 座

慈雲山慈愛苑愛裕閣

粉嶺嘉福邨福泰樓

沙田碩門邨瑞碩樓

荃灣梨木樹邨楊樹樓

慈雲山慈愛苑愛榮閣

天水圍天恩邨恩福樓

大埔富亨邨亨隆樓

食肆：

麥當勞 天水圍天瑞商場地下 G1B 號鋪

天水圍天瑞商場地下 G1B 號鋪 麥當勞 元朗教育路 9-13 號興發大廈地下 1 及 11 號鋪

元朗教育路 9-13 號興發大廈地下 1 及 11 號鋪 好好運快餐店 荔枝角青山道 538 號半島大廈地下 3 號鋪

荔枝角青山道 538 號半島大廈地下 3 號鋪 肥南燒鵝風味小廚 屯門山景邨景樂樓冬菇亭 1-4 號鋪

屯門山景邨景樂樓冬菇亭 1-4 號鋪 金發餐廳 佐敦佐敦道 37E-37K 號統一大廈 A 座地下

佐敦佐敦道 37E-37K 號統一大廈 A 座地下 小蜜蜂 沙田翠華花園地下 8-9 號鋪

沙田翠華花園地下 8-9 號鋪 家樂茶餐廳 觀塘鴻圖道55號幸運工業大廈 1 樓 A 座

觀塘鴻圖道55號幸運工業大廈 1 樓 A 座 鴻運星美食餐廳 觀塘駿業街66號巧運工業大廈 A1 號鋪

觀塘駿業街66號巧運工業大廈 A1 號鋪 雅苑小廚 觀塘駿業街48號新榮大樓地下 A 鋪

觀塘駿業街48號新榮大樓地下 A 鋪 滿福庭 觀塘鱷魚恤中心 7 樓

觀塘鱷魚恤中心 7 樓 明星金閣海鮮酒家 屯門屯門栢麗廣場 3 樓 R1-2 號鋪

屯門屯門栢麗廣場 3 樓 R1-2 號鋪 大快活 屯門仁愛堂賽馬會社區及體育中心 1 樓

屯門仁愛堂賽馬會社區及體育中心 1 樓 功德林上海素食 尖沙咀北京道 1 號 7 樓

尖沙咀北京道 1 號 7 樓 添好運點心專門店 大角咀奧海城 2 期地下 72 號鋪

大角咀奧海城 2 期地下 72 號鋪 Pici 沙田新城市廣場 1 期 2 樓 251 號鋪

沙田新城市廣場 1 期 2 樓 251 號鋪 皇庭匯 大角咀海富商場 1 樓 106 號鋪

大角咀海富商場 1 樓 106 號鋪 星巴克咖啡 旺角朗豪坊 4 樓 2 號鋪

污水樣本檢測呈陽性的地點：

觀塘順緻苑順華閣

觀塘順緻苑順美閣

柴灣富欣花園 1 座

柴灣富欣花園 2 座

柴灣曉翠苑碧翠閣

將軍澳健明邨健曦樓

最新熱門影片：【TOPick診症室】丈夫疫下助妻子消毒清潔 驚患「高爾夫球手」疼痛不已

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津