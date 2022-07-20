【DSE狀元】協恩中學誕17星超級女狀元　留港讀醫盼投身公院服務基層

▲ 協恩中學超級女狀元周愷彤（Kristy）留港讀醫。

中學文憑試（DSE）今日（20日）放榜，今年共誕生8名考獲7科5**的「狀元」，包括5男3女，當中2男2女同時在數學延伸部分（即M1或M2）取得5**，成為今屆「超級狀元」。傳統名校協恩中學誕生一名超級狀元，將留港讀醫，計劃日後投身公立醫院，服務更多基層市民。

協恩中學超級狀元周愷彤（Kristy）在DSE報讀了9科，選修數學延伸部分M2（代數與微積分）、物理、化學、生物及音樂科，除化學科得5*外，其餘科目均奪5**，成為17星超級狀元。

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中大讀醫願為基層服務

周凱彤表示考獲如此佳績絕對喜出望外，比模擬試分數還要高。她對理科較有興趣，將升讀香港中文大學醫科，

我一直想讀醫，疫情下看到醫療系統承受巨大壓力，醫護人手短缺，我想貢獻社會。

她自覺讀書叻，希望用自己能力助人，預計醫科畢業後留港發展，投身公立醫院︰

很多基層市民使用公立醫院，希望我可以服務到更多市民。我想在熟悉的地方、用熟悉的語言去服務香港。

眼見公立醫院人才流失，尤其資深醫護人員，她期望政府能投放更多資源予公立醫院，挽留醫護。對於政府引入海外醫生，她並不反對，也不影響她從醫的決定。

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備試靠自律 同學齊溫書

在備戰DSE期間，愷彤與同學一起溫習，認為一起為共同目標進發，更有動力學習。她最想多謝每一位在協恩教過她的老師，也欣賞老師們願意在課外時間解答她們的問題，認為「感受得到的不比平時少。」

疫情下學習更困難，愷彤靠自律備試，制定溫習計劃，為免自己感染新冠肺炎，她甚至不外出吃飯，盡量留在家中。

熱愛音樂科喜獲5**

除了學術成績優異外，愷彤既是學校副領袖生，也是音樂部前學生長。她參與合唱團，自小學習鋼琴，小學時開始玩敲擊樂。因著她對音樂的熱愛，在DSE修讀音樂科，音樂科考獲5**最令她驚喜。平日她會彈琴及聽純音樂來紓緩考試壓力。說到最難的科目，她覺得是中文科，題型較難應付，因此她的中文成績較飄忽，沒想到最終亦得5**。

縱然愷彤成績出類拔萃，但她從來不以成績定義自己：

成績不能定義我，人的一生有很多方面，成績只是其中一樣。成績只決定我讀什麼科，決定不到我是什麼人。

校長：受疫情影響的一屆DSE考生

協恩中學校長梁少儀恭賀愷彤考獲佳績，成為17星超級狀元。梁校長指出，這屆DSE考生中四下學期已面對疫情，師生在教學上有很多調節，學生時而上網課，時而回校上實體課，見到同學及老師，令她們學習動機更大。梁校長提及，在模擬考試期間有學生確診，需作出即時應變，但總算過去了。

梁校長續說，雖然本屆DSE學生受疫情影響，但她們都跨過網課難題及種種學習挑戰，今日放榜是共同努力的成果。她強調顧及整體學生升學計劃，得悉有很多同學赴海外升學，鼓勵這些同學今日可支援留港升學的同學。

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記者︰駱秀玲