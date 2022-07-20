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【本地遊】山頂廣場GO Museum饒宗頤荷花光影展　穿旗袍漢服參觀可免費入場【內附連結】

休閒消費 09:20 2022/07/20

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由即日起至8月7日，首屆饒荷光影展將於山頂廣場的GO Museum舉辦。

「畢竟西湖六月中，風光不與四時同。接天蓮葉無窮碧，映日荷花別樣紅。」古代詩人筆下，詠荷花詩無數，都是清麗脫俗的。

荷花，出污泥而不染，也是畫家常見的繪畫題材，國學大師饒宗頤一生為中國學術、藝術貢獻良多，荷花為饒宗頤晚年一個重要的繪畫題材，他筆下的荷花風格屢有創新，曾以潑墨、敦煌白畫等方式描繪心中的荷花形象，所用之筆法、構圖涉筆前人未嘗之境界，自成一格，因而被冠上「饒荷」之名。

為進一步呈現「饒荷」的美給大家，由即日起至8月7日，首屆饒荷光影展將於山頂廣場的GO Museum舉辦。透過科技，光與影的結合，展現出嶄新的視覺效果，並導出一幕幕扣人心弦的荷花故事。

於展覽期間穿著旗袍 / 漢服的人士可免費入場，每日名額10個，先到先得。穿著旗袍 / 漢服免費進場活動只適用於現場購票，參加者須於整個參觀期間穿著旗袍 / 漢服，否則主辦方有權取回差價。

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饒荷光影展

日期：即日至2022年8月7日

地點：香港山頂道118號山頂廣場2樓201 GO Museum

編輯：葉翠華

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