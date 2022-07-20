【打擊罪行】涉粉嶺華明邨非法收債　29歲男被捕

▲ (警方提供)

警方在粉嶺華明邨拘捕1人，涉嫌非法收債。

上水分區特遣隊人員昨日在粉嶺華明邨信明樓，發現一名男子形跡可疑，遂截停該名男子，並在其身上搜出一罐紅油、追債字條、膠水及箱頭筆，相信他正準備前往信明樓一個單位非法追債。經初步調查，警員相信該名男子亦涉及一宗較早前在百和路33號一個單位門外發生的一宗刑事毀壞案件。該名29歲姓黃本地男子涉嫌管有任何物品意圖摧毀或損壞財產及刑事毀壞被捕，現正被扣留調查。



根據「刑事罪行條例」第200章第60條及62條，任何人無合法辯解而摧毀或損壞屬於他人的財產，意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞，即屬犯罪，一經定罪可處監禁10年。另外，任何人保管或控制任何物品，意圖在無合法辯解的情況下使用或導致他人使用或准許他人使用該物品以摧毀或損壞屬於另一人的財產，即屬犯罪，一經定罪，最高可處監禁10年。

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責任編輯：余思嵐