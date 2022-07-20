【同性戀疑雲】與男友人行為親暱否認「轉機」　蔡淇俊不認曾戀陳自瑤

▲ 蔡淇俊否認曾與陳自瑤發展姊弟戀。

曾因拍攝TVB劇《赤沙印記＠四葉草.2》而入屋的蔡淇俊自從離巢TVB後，便北上發展且開拓飲食王國，漸漸淡出幕前。

蔡淇俊當年被指跟陳自瑤發展姊弟戀4年，他近日因與一名男友人行為親密而惹來同性戀疑雲，不過蔡淇俊先後否認曾戀陳自瑤及同性戀，突然自爆已婚。

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同性戀疑雲

活躍於社交網絡的蔡淇俊經常跟大家分享其近況，他日前分享了一段影片，並寫道：「談感情我只牽愛人的手，對友情我只喝兄弟的酒。」他其後又說：「我不善言辭，愛你的話都藏在心裏，溢出眼裏。」

片內的他與一名男友人十指緊扣唱K，行為親暱加上他寫的說話言詞曖昧，令人誤以為他是同性戀者。

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否認戀陳自瑤

他解釋跟男友人拖手是因為喝了酒，並否認喜歡男人：「呸呸呸，怎麼可能。」對於有網友問他是否已婚，他大方自爆：「結了。」又有網友問他是不是陳自瑤前男友，他對此則否認道：「我不認。」

蔡淇俊於2001年參加《TVB周刊》舉行的「至型bug仔」比賽奪冠入行，同年，他讀畢第18期無綫電視藝員訓練班後，大多飾演路人角色，星途不算順利。

直到2004年，蔡淇俊於《赤沙印記@四葉草.2》首當男主角，並邂逅了同劇的陳自瑤，二人自此傳出姊弟戀。

據悉，蔡淇俊於2015年與當時的女友呂藝甯於比利時註冊結婚，太太為他誕下了兩女一子，組成五口之家。