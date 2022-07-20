【髮禁校規】向平機會投訴禁男學生留長髮涉性別歧視　中五生拍片列4大點促廢除髮禁校規

▲ 本港有中五男生指已向平機會投訴，校方禁男學生留長髮涉性別歧視。

本港不少學校對學生的髮型、髮飾等設有規例，昨日（19日），東華三院黃笏南中學中五男生林澤駿在社交平台發文及短片，指自己正式循平機會投訴學校「髮禁」，不允許男同學留長髮的做法涉違反《性別歧視條例》，他稱投訴已被接納，平機會將會進行調停或調查。

聲稱向平機會投訴學校髮禁

林澤駿在Instagram分享了一段長逾7分鐘的影片，一開始說明自己已經正式循平機會投訴學校違反性別歧視條例，而投訴是被接納，將會進行調停或調查，並自我介紹正就讀於東華三院黃笏南中學。

他表示自立法會前議員梁國雄就男囚犯剪短髮規定司法覆核案頒布陳詞後，已思考學校不准男同學留長髮不符合法例。他提及在一個半月前，曾被校方威脅若不剪頭髮，就會被剝奪參與學校活動或停學，在壓力下他剪掉長髮，他有用手比劃之前頭髮大約長約耳下，他因被剪髮而一度消沉，認為要作出改變。

但係我嘅頭髮已經失去咗，冇辦法一日就生返，我拍呢條片，展示一個唔自信嘅自己俾大家，係喺度掀開自己嘅傷疤，但我好希望做到推動學校廢除男生禁髮。

最新影片：

4大點促廢除髮禁校規

林澤駿在帖文表達對學校男生不允許留長髮的觀點，第1是學校可能會以學校聲譽禁止男生留長髮，但質疑此難以損害學校聲譽。第2是校方或以不整潔及容易污糟為由禁男生留長髮，有感大多女生也是留著長髮。第3點指髮禁跟學校一直教學生勿以貌取心背道而馳，第4是頭髮不同校服一樣可脫去。

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東華三院黃笏南中學校方回覆傳媒，確認平機會介入個案，校方指出學校制訂校規的目的，旨在協助學生建立良好的生活習慣及健康形象，並培養學生為未來投入社會作好準備。事件已交平機會處理，校方為免影響程序，現時沒進一步回應。

據悉，平機會表示處理查詢和投訴時須遵守保密和需要知情的原則，不會透露是否收到某些查詢或投訴或相關詳情。

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責任編輯︰王明芳