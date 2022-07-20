【超級狀元】培正女狀元焦采溢減壓用一招　解剖青蛙「身體好靚」啟發讀醫

▲ 焦同學除4個核心科，選修物理、化學、生物，以及數學延伸部分M2均奪5**，是今年4名「超級狀元」之一。

中學文憑試（DSE）8名狀元分布在8間中學，何文田傳統名校香港培正中學女「超級狀元」焦采溢分享自己平日上網課難免偶而偷懶，平日靠預習、操卷之外，她成為狀元還靠一個秘訣。而啟發她留港讀醫的是高中一堂解剖堂，她讚嘆地說見到青蛙的身體覺得「好靚」，她希望日後投身公立醫院，協助解決人手短缺問題，以知識拯救生命。

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焦同學除4個核心科，選修物理、化學、生物，以及數學延伸部分M2均奪5**，是今年4名「超級狀元」之一。有宗教信仰的她說「好感恩，超乎我所想所求」，回看過去兩年多疫情影響，她說「疫情反而令我無乜出街玩，令我修心養性，無得出街玩，疫情對我未必係一件壞事。」但平日上網課也難免分心，

網課都會覺得悶，都會靜靜雞玩電話；有時間睇定啲書先，一教就好快上手。

就讀中文中學的焦同學坦言最大挑戰原來也是中文科，「成日聽係死亡之卷，都唔係太大把握，唔會估計到自己考咩成績」，特別是作文涉少許主觀成分，難估計分數，

真係無諗過做到狀元。

她坦言自己除操卷外，並無讀書秘訣，而信仰就是她的力量來源，本身是學校敬拜隊的她，協助減壓的興趣就是唱歌，更即席向記者表演唱詩歌〈避難所〉，

我嘅秘訣係祈禱，倚靠神。Study leave期間我每個禮拜日都一定會返教會，我嘗試淨係星期一至六溫習。

問到日後發展，焦同學說，自初中開始萌生做醫生念頭，直至高中生物科解剖堂，發現「原來隻青蛙身體好靚」，就發現自己原來很喜歡做手術，讚嘆「呢個創造好奇妙，肯定我想做醫生。」她將升讀港大醫科，希望透過該校提供的「增潤年」參加海外交流。

▲ 香港培正中學「超級狀元」焦采溢。（陳國峰攝）

她亦說，見到疫情下港人在醫院門外輪候的情境，加上近年留意到公立醫院人手不足，故有意畢業後留港投身公院，認為放寬海外醫生註冊「有好有唔好」，短期內有助緩解人手短缺問題，惟溝通、合作方面會有問題，「不同地方要求不同，價值觀都有唔同」。不過，好相信隨著全球化發展，相信溝通問題也可以解決。被問到移民潮下是否有意離港發展， 她說將來會再考慮，但暫時也希望留港貢獻，

始終我喺香港出生，對呢個地方有情感。

▲ 何文田傳統名校香港培正中學女「超級狀元」焦采溢。（馮琪雅攝）

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記者：馮琪雅