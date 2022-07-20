【DSE放榜】迦密中學首誕超級狀元　熱愛數學從不補習將留港升學

▲ 迦密中學文憑試狀元曾志鵬。（陳國峰攝）

中學文憑試（DSE）今日（20日）放榜，今年共有8名「DSE狀元」，分佈在8間中學，其中位於何文田的迦密中學首次誕生狀元，曾志鵬考獲7科5**，同時在數學延伸分M2奪5**，是今屆「超級狀元」之一。他在備試期間曾確診，對自己成為狀元感到難以置信，分享自己鍾愛數學，因對香港有歸屬感將留港升學，計劃到中大修讀計量金融學及風險管理科學。

曾志鵬是迦密中學首位DSE狀元，修讀會計、經濟、物理及M2。他透露自己原預計最佳成績5科達34到35分，最終成為狀元令他不可置信 ，「M2本身做唔晒份卷」。他透露自己從不補習，對數學很有熱誠，計數過程令他有成就感；因為對香港有歸屬感，朋友及家人都在港，曾志鵬將留港升學，首選中大，暫未計劃日後就業方向：「大學（揀科）都係興趣行先。 」

高中生涯大半在疫情中渡過，曾志鵬以「困」字形容過去兩年多的生活：「好困難、又困住在家、心理上都有壓力，好似宣洩唔到出去。」他在今年2月備戰期間曾確診，稱當時狀態很低迷，感無能為力，持續一周感到十分疲倦，最終要慢慢重拾狀態。他說，備戰過程靠朋友、教會弟兄姊妹和家人鼓勵及情感支援，自己亦會以運動和唱詩歌紓壓。

他亦透露準備英文科考試期間曾遇瓶頸，特別是寫作卷，加上原本有很大把握的說話卷遭取消，唯有靠努力操卷應對。被問到本學年起公民與社會發展科取代通識科，他說不了解公民科內容，但認為通識科可訓練批判性思考，在現今資訊很多的年代，是十分重要的技能。

至於學習秘訣，曾志鵬說，會與同學們以網上會議方式溫習，會一起開鏡頭來操卷；每個周末亦會預先制定下周的溫習時間表，一天花8小時溫習。他又認為，讀書要識發問，並將資料整合成自己的筆記。

即將開始人生新篇章，曾志鵬說，因疫情而少了很多與朋友相處的機會，又失去學校旅行、陸運會等班際活動的回憶，他期望在大學可有更多社交活動，補足中學留下的遺憾。

▲ 迦密中學文憑試狀元曾志鵬與老師們合照。（陳國峰攝）

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記者：黃悅晴