【DSE狀元】喇沙狀元從不補習靠自律　盼留港讀醫科成為香港人才

▲ 喇沙書院今屆DSE誕生一名考獲7科5**的狀元張殷碩，他計劃留港升學讀醫科，盼用自己的力量為香港出一分力。

中學文憑試（DSE）今日放榜，九龍塘傳統名校喇沙書院在狀元「斷纜」3年後，今屆誕生一名考獲7科5**的狀元張殷碩（Jason），在同學的掌聲下於老師手上接過成績單。Jason表示對於成為狀元是始料不及，他計劃留在香港升學讀醫科，盼用自己的力量為香港出一分力。

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身為班長的張殷碩文武雙全，是歷任科學隊隊長、華語辯論隊副隊長，以及中四前是田徑隊一員。他感謝學校多年來的栽培，這6年來多得每一位老師的教導，無論學術上以至做人之道，並感謝校監、校長及父母的支持。

靠個人自律從不補習

兩年多的疫情對他備戰DSE帶來不少挑戰，尤其今年3月正值第五波疫情高峰期，政府指考生一旦感染就不能應考，大大增加了他的心理壓力。

Jason稱當時全靠個人自律，熱愛跑步的他也暫停外出跑步，沒有出外玩耍，以減低感染風險，幸好一切平安可以如期應考。而備戰期間，他只能靠通訊軟件及視像方式，與同學組團溫習。他從沒有補習，因自己熱愛學習，補習比較適合需要「雞精」的學生，而他一直有保持溫習習慣，所以沒有補習需要。

對於成為狀元，他坦言是始料不及，雖然他的成績一向不俗，但他考完之後覺得中文及通識科考得較差，昨晚亦對此非常擔心，現在他終於鬆一口氣。

我對於今次成績好開心，也很開心令學校為我感到驕傲。

讀本港醫療系統有進步

他將會留港升讀香港大學或中文大學的醫科，暫未選定讀那一間醫學院，他表示對香港的醫療前景仍然有信心，不擔心海外醫生來港執業會為香港醫療系統帶來影響。在今次疫情中，可見香港的醫療系統有進步，政府亦致力推動疫苗接種，在傳染病的防控上發展不錯。他又認為動態清零的方向未能改變，是為了減少社會面傳播。

他希望做醫生去幫助別人，而這種幫人是與消防、救護不同，做醫生是可以主責病人的醫療情況，責任重大，「我很享受這種責任感，與病人相處及理解。」

親撰化學書派給師生

Jason選擇留港升學，亦未有移民打算，主要是自己在香港土生土長，對香港有感情，他希望成為香港的人才，回饋香港社會。他希望新一屆政府能多與市民溝通，關愛社群。

很多人認為香港變了而選擇移民，但我認為要成為香港的人才，才能用自己的力量去改變返香港。

此外，他對化學科最有興趣，他更撰寫了一本化學書，利用自己的儲蓄印了40本派給師生，幫助同學溫習，希望啟發同學愛上化學科。

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記者︰林綺玲