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【晚吹戀講嘢】被神秘人默默觀察十年間瘋狂示愛　21歲女團成員阿梓曾被感動想見真人

娛樂 12:59 2022/07/20

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由ERROR成員郭嘉駿（193）、郭奕芯（Ashina）、譚凱倫（Helen）與鄭伊琪（浩南）主持的ViuTV節目《晚吹-戀講嘢》，昨晚（19日）以「神秘單戀王」為題，邀請到女子組合Osidori的21歲成員阿梓，到來分享她被神秘人瘋狂示愛近十年的經歷。

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昨晚播出的《戀講嘢》以「神秘單戀王」為題，邀請到現年21歲的女子組合Osidori成員阿梓到來分享她十年來被「神秘人」單戀的故事。

早於她中三那年，收到了一個不認識的帳號在instagram傳來訊息，一星期三至四次地不停跟她示愛。

後來，有一次對方更傳來一張阿梓在中一時跑步的照片，成功引起她的好奇：「因為想知對方是誰於是開始去回覆他。」

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懷疑對方身份

由於「神秘人」擁有阿梓昔日學校相，加上有一次阿梓因為不開心的事情，在學校邊跑邊哭：「回家後收到他的訊息問我今日為甚麼不開心。」令她開始猜疑對方是學校內的人。

阿梓為了找出對方，那段時間難以集中上課：「會經常留意其他同學的動態，例如上堂時突然掉筆，再看有沒有人看我。」而「神秘人」亦曾傳過自己的身體照片，不過阿梓始終都未能找出對方的真身。

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男友不介意

過去多年來，阿梓曾經過有三任男友，而「神秘人」亦知道她男友的存在，更會追蹤阿梓男友留意她的動態，又會截圖再傳回給阿梓，幻想自己就在她跟男友旁邊觀察。

而阿梓的男友覺得「神秘人」以暱名的方法接近女友，又覺得她不太理會對方，所以未有太在意「神秘人」的出現。阿梓亦表示曾經試過封鎖「神秘人」，但他總會開新的帳號或以不同的途徑來接觸她：「他會叫我主人，所以會知道那個是他。」

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曾經有一絲感動

多年來「神秘人」無間斷都向阿梓示愛和送予關心，問到她曾否把對方與自己男友比較。

她坦言：「試過他比男友更早跟我說生日快樂，都會覺得感動。當我跟男友吵架，在限時動態放一些不開心的說話，他又會馬上關心、開解我。」

（instagram圖片）

阿梓續謂：「都想知他是誰、見他真人，想知到底是誰能夠這樣堅持十年。」而今年三月阿梓生日時，二人曾經打算約見面，但因為當時疫情太過嚴重，最後不了了之。

最後阿梓透過鏡頭跟對方喊話：「想你做人光明正大點，不用躲起來做這些事，大家聊天都聊了十年，覺得你可以告訴我你是誰、出來見個面。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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