【DSE狀元】女拔狀元赴英國劍橋升學　期望政府多理解年輕人建立互信

▲ 冼家朗將會到英國劍橋大學升學。

中學文憑試（DSE）今日（20日）放榜，今年共誕生8名考獲7科5**的「狀元」，涉及5男3女；當中4人、分別2男2女同時在數學延伸部分（即M1或M2）取得5**，成為今屆文憑試「超級狀元」。其中女狀元冼家朗來自傳統女名校拔萃女書院，她坦言沒有想過會考得這麼好，對成為狀元感到相當興奮，並形容「難以相信」。

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冼家朗表示，自己將會到英國劍橋大學升學，選讀人類社會及政治學，未來想從事NGO及政府機構。她解釋，自己從小對人文科學比較有興趣，覺得從事慈善機構相當有意義，考試期間做體操及與同學聊天減壓。亦都有留意出面課程及筆記為考試做充足準備。

▲ 爸爸媽媽及細佬到場恭賀冼同學考獲佳績。林綺虹攝

問到為何不在香港升學？她表示，在劍橋可以讀國際關係、政治、還可以讀社會學，之後還可以再選讀其他科目，在選科上較自由，而香港的大學相對有所限制不及劍橋自由。還有個原因，自己想趁年輕去見識世界，不過暫時未有移民打算，因為家人朋友都在香港。

對於新一屆政府期望，冼同學表示年輕人未來會進入社會工作，希望大家能夠互相理解，溝通聆聽和建立互信。

對於差不多3年的疫情時間，問到在讀書方面有何困難？冼同學坦言初初用Zoom上堂很不習慣，但慢慢就開始適應，多謝校長及校方的支援，在線上學習，也學識了自立及獨處，她寄語女拔師妹面對考試時，不要給自己過大的心理壓力，心情要放鬆一點，趁中學階段製造多點回憶，亦要互相監督學習。

▲ 冼同學希望政府多理解年輕人，建立溝通和互信。林綺虹攝

而冼爸爸則表示從來沒有想過女兒會考取這麼好的成績，初時以為自己聽錯，對於育兒心得，冼爸爸坦言自己是開明的爸爸，不會干涉女兒選科，給自由度讓她選擇，不會給他太大壓力，最重要是生活得開心。

冼同學多謝家人給予生活所需及感謝同學支持互相鼓勵，她與將另一名同學到劍橋大學升學，不過所選的科目就不一樣，而現在最想跟家人食餐好慶祝。

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記者:陳麗薇