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【書展2022】書展今日開鑼　有市民清晨排頭位冀買心儀書籍

社會 10:39 2022/07/20

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熱門 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（資料圖片）

第32屆香港書展於今日（20日）至26日在灣仔會展舉行，以「歷史文化．城市書寫」為主題，舉辦超過600場講座及文化活動，在會展附近的中環廣場外，已設置帳篷方便市民排隊進場。

有市民今日清晨5時到場排隊，表示預算今年花約1000元，希望購買到心儀書籍。

書展開放時間

  • 7月20至21日(星期三至四)：上午10時至晚上10時
  • 7月22至23日(星期五至六)：上午10時至晚上11時
  • 7月24至25日(星期日至一)：上午10時至晚上10時
  • 7月26日(星期二)：上午9時至下午5時

入場票價及優惠安排

  • 成人：25元
  • 小童：10元（適用於小學生/身高1.2米或以下兒童）
  • 上午票：10元（中午12時前進場適用，大小同價，門票只限以八達通即時付費入場）
  • 晚間進場票：10元（晚上7時後進場適用，只限7月20、21、24及25日，大小同價，門票只限以八達通即時付費入場）
  • 3歲或以下小童及65歲或以上長者：免費入場
  • 展覽會於每日關閉前45分鐘停止售票及進場

購票方法

快達票、全線 7-11 便利店及全線 Circle K 便利店公開發售。電子入場券：01空間電子門票銷售平台、全線 7-11 便利店、全線 Circle K 便利店、八達通手機應用程式及快達票網站

 

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責任編輯：余思嵐

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