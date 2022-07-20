【DSE放榜】髓肌肉萎縮學生林育姗克服手肌弱　奪23分綜合科學摘5**

▲ 19歲考生林育姗患有脊椎肌肉萎縮症。（冼偉倫攝）

香港紅十字會雅麗珊郡主學校今年有19名身體弱能及傷病學生應考中學文憑試，當中患脊髓肌肉萎縮症，日常需靠輪椅代步、手肌弱致寫字緩慢易累的林育姗，靠勤力學習，考獲最佳5科23分，綜合科學更獲5**，為學校近3至4年來最佳成績。

育姗的中數通識、應用學習（動物護理）及M2均考獲4、英文和綜合科學則分別獲3和5＊＊。而手肌弱寫字寫速度較慢，使她在中英文科分別要加時30%和15%。

惟育姗自小成績標青，亦直言一般學習不受影響，直至要備戰DSE，時間緊迫才發現自己吃飯洗澡需時長，且每日要做約1小時物理治療，導致「時間表編排得如何緊迫，溫習的時間也比別人少」。但她仍善用每分每秒，按時間表每日溫書6至8小時、加快寫字速度、做企架物理治療期間，亦站着看英文報章和例句等。

物理治療時閱英文報章 望成為化驗師

育姗稱滿意成績，最喜歡的綜合科學科亦得心儀分數。對於未來，她指因對化學反應有興趣，中六時決心選走體力勞動要求較少的化驗師路，有意攻讀3大或理大的理學士。

應考困難重重，除身體局限，考試撞上第5波疫情致變數多，導致她曾想放棄，感謝家人一直陪伴在側，每天早上7時叫她起身溫書和打點日常，亦慶幸在IG經營的studygram中認識一群互相鼓勵的網友，讓她有機會成就自己。

育姗高中班主任和綜合科學科老師譚銘恩指，育姗每次做練習都全程投入，常主動發問，十分勤力和有天份，對她可突破身體局限，比預期發揮得更好，喜出望外。

大腦痙攣李富成奪5科17分

另20歲患大腦痙攣的李富成則獲最佳5科17分，盼未來可讀電腦相關的基礎文憑，鑽研電腦編程，建議障礙考生「不要限制自己的邊界」。

雅麗珊郡主學校校長成英愉亦指，今年有一名學生考選修科前晚確診，要臨時把特制書桌、電腦和影印機搬至竹篙灣，並在陌生環境的地方考試，為學生能有勇氣克服重重障礙考試，甚或獲取佳績引以為傲。

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記者：梁薾心