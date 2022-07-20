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【DSE狀元】皇仁狀元冀入中大環球醫學　望新屆政府可令香港變得更好

社會 10:34 2022/07/20

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熱門 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

皇仁書院狀元麥顥邦。（林宇翔攝）

中學文憑試今日放榜，皇仁書院誕生一名狀元。考獲7科5**的狀元麥顥邦指，他知道成績後感到興奮，本身自己沒有預計會獲此成績，本認為有些科目的表現不太理想，未能發揮自己的最高水平。他指，想報讀中大環球醫學課程，認為香港缺乏醫療人員，希望他將來可以為社會出一分力。

他指，他有時會因為學業問題表現煩躁，感激父母的支持和體諒，形容父母在其心目中是英雄，支持和鼓勵他，讓他可以繼續前行。他又感謝老師的關懷，讓他能渡過3年在疫情下的高中生涯，和感謝校工清潔試場，讓他可以安心應考。

對於有中學男學生向平機會投訴校方禁止男生留長髮，涉嫌違反性別歧視條例，麥指希望社會可以接納和體諒不同人有不同的生活模式。就著新一屆政府上任，他認為上屆政府在疫情下管治社會有難度，希望新一屆政府可以令香港變得更好和改善本港經濟環境。

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記者：練怡蘭

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