【I SWIM】名校生Locker輸比賽打人超離地？　網民：係咪無人睇得明

由呂爵安（Edan）、吳海昕（Sofiee）、吳啟洋（Phoebus）等主演的熱播劇集《I SWIM》在昨晚（7月19日）播出第7集，有兩校游泳比賽的情節。

不過劇情就因種種不合理而被網民大罵，批評劇集大暴走，也指幸好劇集只有10集、只靠偶像加持！但另一方面有觀察護航，指現實根本有很多荒謬之事，所以覺得劇情不算很不合理。

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遇不公平待遇

《I SWIM》劇情講到，余浪沖（魏浚笙飾）、李馬榮（呂爵安飾）、「班長」簡雲長（吳啟洋飾）及黃亞樂（邱士縉飾）組成啟賢校隊出戰冠中書院的邀請賽，然而對方敵意明顯。校隊感受到作客的壓力外，更面對眾多不公平待遇。

先有一個「笑位」就是Ｍiss翁向冠中的風紀施詠（袁澧林飾）介紹出賽學生時，她也稱呼每一位學生的中文全名，唯獨說出簡雲長的花名「班長」，網民即嘲笑班長「不配」有中文全名。

同時，眾人又因冠中校隊需使用更衣室，身為客隊的他們被安排至儲物房更衣，被指劇情奇怪。

比賽本來延時開始，後來又突然未如延後時間開始。四子最後如常出戰，黃亞樂又被施俊（林家熙飾）以板車撞傷。最後，黃亞樂成功助隊友勝出比賽，以一場凌辱式的勝利告終。

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名校生組隊打人？

不甘顏面掃地的冠中等人糾黨伏擊洩憤，施俊（林家熙飾）指被破壞學校校慶的興奮心情。Ｍiss翁回應指，大家是光明正大地勝出。

冠中的彪哥（黃奕晨飾）先出手，李馬榮在保護Ｍiss翁再向施俊還手。幸得施詠明辨是非，啟賢眾人才能成功逃離，然而李馬榮卻為保護Miss翁而受了傷。再被指是「笑位」的是他們以Ｍiss翁錢包的現金投向施俊等人。

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師生戀？

余浪沖、簡雲長、黃亞樂一同送施詠回家，Ｍiss翁就家樓下請手受傷的李馬榮到她的家，為對方處理傷勢。

李馬榮不小心看到Ｍiss翁房內的內衣、共晉晚餐。Ｍiss翁再關心李馬榮何解不認識女生，李馬榮指自己所見過的都是年紀較小，就是不停地提到二人的感情經歷，完全就是李馬榮已經「沉船」。

網民指：「師生戀仲癲 Av 劇情」、「唔建議溝女miss」、「支持李馬榮 特別係對操水嘅堅持 但係劇情完全NO」、「榮仔人細鬼大」。

▲ （劇照）

網民留言狙擊

在昨晚的一集播出後，網民在ViuTV的Facebook專頁留言表達對劇情「暴走」的看法，「邀請賽咁樣對作客友隊劇情真係勉強左，輸左再尋仇真係好離地」、「點解唔講多啲佢哋練水應付冠中，反而講咁多師生戀」、「係咪無人睇得明」、「又係第二星期開始劇情崩壞」、「得個10集戲個劇本都攪成咁, 浪費一班演員」。

另外，又有網民大讚飾演黃亞樂的Stanley，「整一集黃亞樂外傳」、「黃亞樂型到爆」、「今日到大表哥做櫻木，負傷鬥強隊」、「呢場黃亞樂型晒，一個打四個」。