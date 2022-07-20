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【DSE狀元】疫下見盡醫護付出冀留港讀醫　分享考試前最重要必殺技

社會 10:39 2022/07/20

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英皇書院狀元甘仲軒。（曾耀輝攝）

中學文憑試（DSE）今日（20日）放榜，今屆共誕8名狀元，其中一人為來自英皇書院的甘仲軒。他稱，沒預計過自己可成狀元，形容「分不清楚是夢境還是現實」，又指疫下看見醫護對社會的貢獻堅定其成為醫生的心，希望留港修讀醫科，為他人生命作貢獻；因愛香港及對香港有歸屬感暫不考慮移民，亦不憂慮海外醫生政策致競爭大，認為政策有一定需要。

甘仲軒在今屆文憑試4個核心科、會計、化學及經濟，全部考獲5**。他稱，學校原預計其可奪6科5**，自己原來的目標也只希望能修讀心儀科目，完全沒預料過可成狀元，形容現時「分不清楚是夢境還是現實」，今早也緊張得4時許便起床，但覺得很開心及欣慰，像是完成一段學習旅程。

高中生涯幾乎在疫情中度過，甘仲軒稱，看見疫下前線醫護及科研人員等均在不同崗位發揮重要貢獻，是社會很重要的部分，更堅定其成為醫生的心，認為是很有意義的工作，因此將留港修讀醫科，冀為他人的生命作出貢獻，及找到滿足感，但暫未決定於哪所院校就讀。

他又認為，在銜接及文化適應上，始終在香港讀醫會較好，也不憂慮政府放寬海外醫生來港執業要求會致競爭大，因本港對醫療人才需求大，相信可以吸納，亦認為公營醫療系統負擔，相關政策可助減輕負擔，有一定需要。

甘仲軒續稱，雖不排除未來到外國的可能性，但目前並無移民打算，因自己愛香港，享受香港的生活及有歸屬感，亦認為此地方依然有很多價值，希望能繼續在這完成學業及工作。

疫下學習及考試均有很多不穩定性，甘仲軒指，疫情是雙面刃，疫下學習模式較多元，自律的同學可以更彈性編排學習時間，相反或會有同學被娛樂或網絡分心，令成績下跌，認為準備文憑試自律最重要。他又提到，原本一直有準備英文口試，突然取消也讓其有點措手不及，不過最重要還是持續為考試做準備，只要做好自己不斷溫習就可以做好。

他又透露，準備考試最難是調整心態，因對自己有要求及緊張成績，面對不同模擬考試會很大壓力，「心態可能會決定考場上很大的部分表現」，若過份緊張或沒有自信就不能發揮應有水平。至於對下屆考生的忠告，甘仲軒就指希望他們可以加油，盡力做好自己，同時也不用太擔心，保持平常心態面對，相信他們都能達到目標。

至於通識課改革至公民科，甘仲軒認為，通識課可訓練邏輯思維能力，及接觸不同社會和國際議題，是接觸不同資訊的渠道，很有價值，但公民課部分大綱也與通識科重疊，認為通識課的精神依然能夠傳承下去，同能訓練同學的思維和視野，學習全球及中國性議題，同樣很有學習價值。

英皇書院狀元甘仲軒與校長鄧啟澤合照。（曾耀輝攝）

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記者：黃小冰

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