【死因研訊】女子疑打抗生素後藥物敏感昏迷亡　死因庭裁定死於不幸

▲ 死者母親林麗愛（左）今到庭旁聽。梁錦麟攝

34歲女保險經紀於2018年在荃灣港安醫院留院等候，切除朱古力瘤前注射消炎抗生素，其後疑因藥物敏感致身體窒息，昏迷13天後於瑪嘉烈醫院離世，死因庭早前展開聆訊。陪審團今（20日）退庭商議逾5小時後，一致裁定死者死於不幸，並對荃灣港安醫院作出4項建議，包括強化急診及急救指引，改善醫生於急救過程間之溝通等。死者母親散庭後表示不滿意裁決，批評有專家的報告內容斷章取義。

3男2女陪審團退庭商議逾5小時後，一致裁定死者謝碧琪（終年34歲）死於不幸，指死者於2018年11月1日早上約7時50分，在荃灣港安醫院注射抗生素羅氏芬Rocephin後出現嚴重過敏反應，引致休克及腦部缺氧，12天後因過敏性休克死亡。

陪審團對荃灣港安醫院提出4項建議：

強化急診（code blue)及急救指引（resuscitation policy)，以確保能有效地傳達至各前線醫護人員，如每年進行至少1次啟動強化急診的演練、提供強制性課程、定期檢閱及更新急救指引。

改善醫生於急救過程間的相互溝通，提供指引列明醫生於交接期間需要溝通的事情，如用藥情況等。

改善醫療記錄的處理過程，如指引需列明相關醫療記錄需要哪些醫生簽署作實，醫生簽署即代表其同意相關報告內容的準確性。

定期審閱及更新急救車上的物品，以作基本應急用，院方可考慮加放腎上腺素（EpiPen）於急救車上以作應急用途。

死因裁判官於裁判決後慰問死者家屬，望死因研訊能令他們了解更多有關死者死亡的事情。死者母親林麗愛散庭後表示，並不滿意是次裁決的結果，批評有專家證人的報告內容斷章取義。死者母親哽咽稱，至今日仍未能釋懷，死者的子女亦不敢表達自己的感受，只能依靠筆記本書寫。

生前任職保險經紀的女死者謝碧琪，於2018年10月30日因腹痛而到荃灣港安醫院求診，獲告知須排期切除朱古力瘤。死者手術前因有發炎而注射消炎抗生素，及後出現麻痺及耳鳴問題，因此有醫生決定為死者更換抗生素。死者隨後出現藥物敏感，一度失去心跳，昏迷13天後於瑪嘉烈醫院離世。

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記者：梁錦麟