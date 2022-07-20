【死因研訊】女子疑打抗生素後藥物敏感昏迷亡　死因庭陪審團退庭商議

▲ 陪審團今（20日）早退庭商議。（資料圖片）

34歲女保險經紀於2018年在荃灣港安醫院留院等候，切除朱古力瘤前注射消炎抗生素，其後疑因藥物敏感致身體窒息，昏迷13天後於瑪嘉烈醫院離世，死因庭早前展開聆訊。死因裁判官日前引導陪審團時，就死者死亡結論給予陪審團3個選項，包括死於自然、死於不幸及死因存疑，陪審團今（20日）早退庭商議。

死因庭早前遴選出3男2女陪審員。女死者謝碧琪（終年34歲，保險經紀）於2018年10月30日因腹痛而到荃灣港安醫院求診，獲告知須排期切除朱古力瘤。

死者手術前因發炎而須注射消炎抗生素，及後出現麻痺及耳鳴問題，因此有醫生決定為死者更換抗生素。死者隨後出現藥物敏感，一度失去心跳，昏迷13天後於瑪嘉烈醫院離世。

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記者：梁錦麟