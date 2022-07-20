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【DSE放榜】7-Eleven 免費送思樂冰及KFC送可樂　一文看清放榜優惠

社會 11:02 2022/07/20

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熱門 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（7-Eleven提供）

中學文憑試（DSE） 今日（20日）放榜。有店舖推出優惠，為考生打氣。

7-Eleven 免費送思樂冰

DSE考生今日到指定7-Eleven店舖，出示2022年香港中學文憑考試成績通知單，換領一杯迷你思樂冰，有效期由2022年7月20日早上7時至晚上11時59分，以上優惠只適用於香港店舖，貨品只限於指定店舖提供。貨品數量有限，送完即止。

KFC免費送可樂

只要出示應屆成績通知書或成績通知短訊，並Like KFC（HK）Facebook或IG，即可獲得免費中杯汽水，並以優惠價 $20 買兩件意式香草燒雞，讓考生放榜後可以填飽肚再走更遠的路。留意優惠於上午11時後開始供應，只適用於堂食及外賣自取，不適用於自助點餐機、網站及APP落單，數量有限，售或送完即止。

只要透過KFC網站或APP叫「快脆送」，滿90元送到家中，用優惠券免費換一件家鄉雞或葡撻。

必須使用KFC網站或KFC HK APP

  • -優惠於上午11時後適用
  • 優惠適用於香港肯德基餐廳 (沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館除外)
  • 優惠只適用於快脆送
  • 優惠不適用於門店自取
  • 優惠不適用於櫃檯或自助點餐機
  • 優惠不適用於快脆拎之堂食及外賣
  • 須登入會員並於結帳前兌換優惠券，每次惠顧只限用一次
  • 優惠不可兌換現金及不可與其他優惠同時使用
  • 如上脾未能供應, 將以正胸或側胸代替; 如下脾未能供應, 則以雞翼代替
  • 若產品售罄，店舖將因個別情況以其他產品代替，恕不另行通知
  • 數量有限，送完即止

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

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責任編輯：余思嵐

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