【口腔癌】男子長期口臭求醫證患癌　醫生指口腔癌惡臭如腐肉【附主要徵狀】

▲ 男子長期口臭求醫證患癌，醫生指口腔癌惡臭如腐肉。

如口腔長期有潰瘍或口臭問題，小心口腔疾病，甚至癌症找上門。有台灣醫生分享，有患者長期出現口臭，求醫後才發現患口腔癌，又指口腔癌的惡臭跟一般的口臭不同，會帶有腐肉的臭味和酸味，若嘴巴出現3種跡象要小心。

頭頸部腫瘤科醫生蔡宗佑在節目《健康2.0》指出，口腔癌的惡臭是一種很特殊的味道，一般的口臭可能是細菌一些代謝產物的味道，但口腔癌則帶有一點腐肉和酸味。

他分享病例指，有病人出現長期口臭的問題，連家人都忍受不了，最終在子女的陪同下求診，結果證實患口腔癌。

家醫科醫生王健宇表示，口腔出現3種情況要特別留意，包括白斑、紅斑及纖維化。他指出，口腔黏膜一般是淡粉色，若出現硬硬的白斑或是比粉色更深的紅斑，有可能屬於組織退化現象、癌症的前驅症狀，要特別小心。

▲ （《健康2.0》節目截圖）

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口腔癌成因

醫學界至今還沒確定口腔癌的成因，但據本港衞生署資料顯示，以下高危因素與口腔癌有關：

1. 化學因素

化學物質例如煙草中的尼古丁和焦油、酒精、或檳榔的汁液等會慢慢地破壞口腔組織，因此長期吸煙、咀嚼煙草、過量喝酒或咀嚼檳榔都有機會引致口腔腫瘤。

2. 物理因素

長期過度吃喝太熱的食物、配戴不合適的假牙托以致口腔組織長期受損、長期過度曝曬或受到放射性物質傷害等，都有可能使口腔內的組織出現病變。

3. 受病毒或細菌感染

病毒如人類乳頭狀瘤病毒（Human Papilloma virus）跟口腔腫瘤有密切的關係。

4. 健康問題

內分泌、免疫系統或新陳代謝出現問題都可能導致口腔腫瘤。

口腔癌主要徵狀：

潰瘍長期不癒，表面組織壞死脫落並向周圍擴展，形成中間凹陷或表面凹凸不平的腫塊。

口腔疼痛，且無故或容易出血。

面部忽然局部麻痺。

頜骨突然腫脹，牙齒無故鬆脫。

頜下或頸部淋巴無故腫脹。

本港整形外科專科醫生陳肖龍早前接受TOPick訪問指，預防口腔癌的方法與良好生活習慣息息相關，當中包括需要戒煙、戒酒及戒檳榔，也要保持口腔衞生；如有假牙，要確保假牙合適並避免長期刺激牙肉或口腔黏膜；避免食用辛辣或過燙等刺激黏膜的食物。

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責任編輯：羅嘉欣