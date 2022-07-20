【DSE狀元】不考慮移民盼入中大讀醫　伊利沙伯超級狀元：為港病人謀福祉

中學文憑試（DSE）今日（20日）放榜，今年共有8名7科5**狀元，當中4人同時在數學延伸部分（即M1或M2）取得5**，成為今屆「超級狀元」。其中伊利沙伯中學繼去年首誕狀元後，今年再下一城，謝承臻奪得7科5**，同時在數學延伸部份M2取得5**，成為超級狀元，他計劃留港讀醫，盼為香港病人謀福祉。

伊利沙伯中學近年DSE成績優異，校方公布今年有29名考生考獲最佳6科34分佳績，更誕生一名超級狀元謝承臻，他除了4科核心科目、亦在生物、化學、物理及數學延伸部分（M2）全取5**。收到結果時，他表示感到很開心，更笑言「無諗過（成為狀元）就假嘅」，他認為，這次成果令他感到多年努力有回報，但亦有質疑自己是否值得這個榮譽，所以日後會更努力充實自己知識和內涵。

▲ 伊利沙伯中學的謝承臻考獲7科5**及數學延伸部分（M2）5**，成為超級狀元。（陳慧安攝）

計劃留港讀醫

謝承臻計劃修讀香港中文大學環球醫學，他表示，小時候沒有甚麼目標，直至在這幾年新冠疫情下，雖然自己未曾染疫，但見到很多病人受苦，得不到適切治療，萌生讀醫的念頭，希望盡自己一分力貢獻社會，為病人謀福祉。而選擇中大的原因，除了喜歡中大氛圍，亦相信環球醫學可以擴闊視野，不止局限於香港，而是面向全球。

他坦言，近年香港發生很多不愉快的事，令這個地方變得陌生，因此不少人選擇移民，但他仍希望留港發展，未有考慮海外升學或移民，

我在圍村長大，喜歡香港的文化，這是我成長的地方，我有責任改變它。

政府本港放寬海外醫生來港執業要求，不過謝承臻未有擔心競爭問題，他認為香港在融入國家發展方面有舉足輕重的地位，未來與國內醫生的交接是無可避免，但希望可解決語言溝通問題及確保引入醫生的質素。

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感激父母支持

他感激父母一直支持他的學習，從不催谷，給予他空間自由發展，在他壓力大時亦會給予鼓勵，講笑話助他放鬆。疫情下的學習，大多轉為網課，謝承臻認為自律是最重要，當遇到不太明白的部分，他就會電郵老師或自己上網搜尋。

父母謝生、謝太今日亦有陪兒子到校取成績單，得知喜訊兩人都感到很欣慰。謝生表示，兒子獲得佳績，是值得高興的事，希望他未來可以繼續努力，更上一層樓。謝太則指，承臻是大仔，另有兩名女兒，提到教養心得，她表示，從小最重視是培養孩子自律的習慣，承臻從小成績優異，沒有特別補習，也讓她省心。

我們一向支持兒子的決定，教他只要盡力就可以，至於結果好不好就要自己承受。

校長陳祥偉指出，今屆考生的3年高中生活面對很多挑戰，但他們仍努力克服困難，學生主動學習，老師亦積極回應，課餘時間都利用WhatsApp解答學生疑難，做出亮麗成績，所有考生合共考到66個5**，是過去3年裡，伊利沙伯中學成績最好的一屆。

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記者：林愛娜