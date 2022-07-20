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【封區檢測】黃大仙彩虹邨丹鳳樓發現9宗陽性個案　4宗不確定個案【不斷更新】

社會 11:10 2022/07/20

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熱門 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（ 陳靜儀攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【11:00】黃大仙彩虹邨丹鳳樓

黃大仙彩虹邨丹鳳樓約1305名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現9宗陽性檢測個案和4宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約773戶，當中154戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組

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