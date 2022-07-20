【DSE放榜】蔡若蓮指考生自律能力及心理質素令人鼓舞　冀所有考生因應興趣和能力追夢

▲ 教育局局長蔡若蓮。( 陳永康攝)

中學文憑試（DSE） 今日（20日）放榜。教育局局長蔡若蓮今日表示，所有中學文憑試考生終於完成中學學習階段，開展人生新一頁，衷心祝賀他們。今屆考生在疫情下進行文憑試，考生在過去3年學習相當不容易，因為面對斷斷續續停止面授課堂，但從今日放榜成績來看，可以看到考生努力成果，考生的自律能力、心理質素是令人鼓舞的，與往年成績相若，仍有1.7萬名日校考生考獲「3322」的資助大學最低入學資格，配合政府及各大專院校為同學開創多元出路，希望所有同學因應自己能力可以追尋夢想。

另外，被問到有中五學生向平機會投訴禁男學生留長髮涉性別歧視事件。她則指每間學校都有它文化，在教學上除了知識技能外，態度及價值觀都同樣重要，所以學校會因應同學價值觀教育，或學校希望營造一個校風，學校行政手冊有提供制訂校規的指引，相信學校會專業處理事件。



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記者：余思嵐