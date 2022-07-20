【好人好事】港鐵遺留長笛獲好心人拾獲　港女失而復得：香港好多好人

▲ 港女在將軍澳轉車時，遺留珍貴的長笛，好彩有好心人拾獲，令她即晚尋回。

香港於亞太地區最健忘城市排列第三，香港有不少「失魂魚」。有港女早前因帶同大量物品乘搭港鐵，在將軍澳站轉車時，不慎把心愛的樂器長笛遺留在鄰座，慶幸她遇到好心人，把長笛拾獲交港鐵職員，令她能當日晚上尋回！

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港女在facebook群組「將軍澳主場」出post，將當日的經過一一道出，並向有心人道謝！

我返到屋企放低嘢先發現，即刻衝返落去地鐵站，搵客戶服務中心，佢哋俾咗失物認領部個電話我，我一路打電話，情急之下直頭上返倒頭車搵，但又搵唔到……

港女感謝好心人及港鐵職員，令她在短時間內尋回失物，

最後多得地鐵失物認領既員工幫忙，佢哋好快幫我搵返枝長笛，叫我去認領番。客戶服務中心嘅員工話我好好彩，有好心人執咗，幫我放咗喺康城客戶服務中心。想借呢個群組多謝呢位好心人，幫我喺車廂拎咗支長笛去客戶服務中心，如果唔係就唔知去咗邊啦！ 香港其實仲有好多好人㗎！

失而復得的港女，表示長笛非價值連城，但對她來說是非常珍貴，陪她度過不少困難時間，

雖然呢枝唔係咩價值連城嘅長笛, 但佢陪我渡過我人生中一段好困難嘅時間，每次吹奏練習都可以幫我釋懷內心唔好嘅情緒，所以對我嚟講係好有意義好重要，多謝你好心人！

帖文一出，即獲不少將軍澳之友讚好，大讚「好人好事」、「好人有好報」、「將軍澳真係有好多好心人，幫到人一定有福報」，有網民更提議她應該在長笛袋上寫低電話及姓名，就算再遺失都容易找回物主。

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責任編輯：王明芳