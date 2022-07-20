【I SWIM】林家熙演學校狂熱份子搶鏡　Locker入行6年曾歷戶口剩數十元

▲ Locker表現幾好！

ViuTV原創劇《I SWIM》已播出到第7集，已近尾聲，劇情漸趨緊張，昨晚（7月19日）播出的一集講到余浪沖（魏浚笙飾）、李馬榮（呂爵安飾）、班長（吳啟洋飾）及黃亞樂（邱士縉飾）組成最強校隊出戰冠中，然而對方敵意明顯，校隊感受到作客的壓力外，更要面對眾多不公待遇。

他們即使面對強勁對手，力戰到底，幸好最終獲勝，令不少觀眾看得肉緊，更留言「睇到一額汗」！

不甘顏面掃地的冠中學生施俊（林家熙飾）竟然糾黨伏擊洩憤，更與余浪沖、李馬榮、班長及黃亞樂打起上來，幸而獲得施詠（袁澧林飾），他們才能成功逃離。

【I SWIM劇透】第8集劇情預告 C班與Miss翁露營遇崩塌意外

最新影片：曾業喬專訪

演出機會甚多

劇中林家熙（Locker），表現對冠中書院的狂熱程度，甚至對李馬榮等人的憎恨，被觀眾大讚演出不俗。

現年27歲的Locker於2016年參演電影《點五步》踏入演藝圈，曾拍過《P風暴》、《犯罪現場》等大製作電影。

▲ 演學校狂熱份子！

他還有份參演由吳君如監製及主演的電影《媽媽的神奇小子》，戲中飾演蘇媽的君如與演蘇樺偉的梁仲恆的母子情成為電影重點，但君如與演細仔蘇健瑋的Locker一段激烈的爭吵戲份，拍攝後，君如亦有大讚Locker演得好，難怪觀眾亦指非常催淚。

Locker於2020年底加入YouTube創作團隊「試當真」後更為人熟悉，更有「Locker周圍都係」一說。

而且，他也持續在ViuTV《仇老爺爺》、《地產仔》、《男排女將》、《IT狗》及《反起跑線聯盟》等電視劇出現。他亦有4部電影在手還未播映，足見演出機會甚多。

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

做演員不容易 感情封盤

入行6年的Locker曾受訪時坦認演員之路難走，嚴峻的時候戶口僅剩數十元，要做咖啡店兼職，維持生計，他又考上棍波貨車牌和健身教練增值自己，惟他對做演員之路絕不後悔。

至於在感情生活上，他與同為「試當真」的成員吳家忻（Kayan9896）在去年公開戀情後，不時在社交平台上放閃，二人的感情非常甜蜜，令人羨慕！