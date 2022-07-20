【地獄料理】港媽地獄料理之薑蔥牛扒　女兒笑言：地獄廚神成功之路

▲ 網民分享母親的地獄料理。

大家試過最「地獄」的地獄料理是什麼？近日，有網民於社交平台分享母親烹調的地獄料理，更稱媽媽為「花師奶真人版」、「地獄廚神」。煎牛扒相信大家吃得多，蒸牛扒又見過嗎？

▲ 網民分享母親的地獄料理——薑蔥牛扒。（圖片來源：Facebook群組）

有網民於Facebook群組「Chef Chu’s廚房零失敗今晚煮好餸烘焙飲食放毒區」發文分享母親千其百趣的料理，決定要把媽媽的廚藝公諸於世，「俾大家了解一個地獄廚神成功之路。正所謂台上一分鐘，台下十年功。」

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樓主指，從小到大都品嚐過母親千其百趣的料理，可惜兒時沒有相機。時至今日，其母親問樓主「今晚幾點番？我買咗牛扒，出面食個牛扒都四五百蚊，自己整仲抵。」

我本來好興奮，不過番到屋企⋯⋯⋯⋯⋯⋯

樓主發現母親弄的是地獄料理——薑蔥牛扒，把牛扒當成蒸魚般處理，照片中可見牛扒中加入了豉油，牛扒上有薑及蔥，樓主母親續指：

咁先原汁原味，好似啲燉牛肉咁呢，至衰唔記得買蔥得果少少！

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看到薑蔥牛扒的料理，樓主大感無奈及無言。帖文一出，立即引起網民熱議表示大開眼解，覺得樓主母親很可愛，搞笑指「清蒸沒咁熱氣嘛」，更有眼利網民發現牛扒有很多筷子印：「係咪督下睇下熟未…」，紛紛叫樓主母親參加「我阿媽係地獄廚神」節目，還有人分享家人的地獄料理，「我媽媽曾經煎左厚切salami俾我帶飯」、「仲勁過我奶奶菜芯炒燒賣」、「刺身比兩老拎去打邊爐我都試過。」、「我諗起我朋友個阿媽用豬扒煲湯」。

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責任編緝：蕭雅文