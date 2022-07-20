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【Auntie妳好】保錡+冰姐+媚姨大談舒適圈　余德丞：最緊要團火同嗰個心

娛樂 12:05 2022/07/20

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ViuTV節目《MM730 - Auntie妳好》邀得余德丞（Dickson）作嘉賓。（ViuTV提供）

ViuTV節目《MM730 - Auntie妳好》由ERROR成員保錡、鍾慧冰（冰姐）及媚姨擔任主持，今晚（20日）播出的一集邀得余德丞（Dickson）作嘉賓，討論跳出舒適圈的話題。

【金像獎2022】MIRROR任嘉賓唱跳主題曲《金人》　保錡@ERROR獲張家輝點名嚇呆【多圖】

最新影片：曾業喬專訪

約滿離巢

Dickson近月約滿TVB離巢成自由身，他指自己的決定並非衝動之舉，之前早有轉換新環境的打算。

Dickson表示在舊公司已嘗試過不同崗位，剛巧臨近滿約，所以認為是跳出來的好時機。

【ERROR演唱會】ERROR 11月九展開騷圓夢　保錡邀陶大宇齊唱《倒轉地球》？

（ViuTV提供）

跳出舒適圈

冰姐指覺得媚姨和Dickson經歷相似，同是毅然走出自己的舒適圈，嘗試新事物。媚姨聞言笑稱自己年紀大，對方年紀較細。Dickson隨即勉勵：「年紀唔緊要！最緊要團火同嗰個心！」

被媚姨調戲

4位隨後更大玩近期流行的MBTI（Myers-Briggs Type Indicator）16型人格測試，了解各人的潛在性格。

當眾人在討論媚姨的測試結果時，Dickson大膽問起媚姨感情生活兼鍾情哪一種人格的異性，誰料媚姨突然冒出一句：「有冇好介紹？」嚇窒對方，更調戲指：「好似你個格咁囉！」令Dickson臉紅口窒窒，難以接話。

撰文 : TOPick柴犬出動

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