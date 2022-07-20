【消暑救星】酷熱持續市區最高溫達35°C　愛民邨街坊裝4部冷氣機降溫【附慳電貼士】

▲ 何文田愛民邨有單位安裝4部冷氣機降溫。

天氣炎熱，又是冷氣機出動的時候。最近有網民發現，何文田愛民邨分別有單位安裝了3至4部冷氣機，不禁好奇天氣是否真的如此炎熱。夏日長開冷氣，有沒有方法可以慳錢慳電，更精明一點？TOPick就綜合了專家意見，歸納8招冷氣機慳電貼士。

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據Facebook群組「何文田街坊」，有網民昨日（19日）發帖並上載照片，顯示在愛民邨不同單位外，分別安裝了3至4部冷氣機，令發帖者忍不住問：

純好奇問下，請問愛民村真係敢（咁）熱，熱到要裝3-4部冷氣敢（咁）多咩？

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帖文引來網上熱烈議論，有網民懷疑單位被運用來做「劏房」，但也有人解釋安裝多部冷氣機的理由，點擊睇留言：

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近日天氣炎熱，天文台昨日（19日）表示，酷熱天氣警告仍生效，將會持續到下周初，市區氣溫最高可達35度，新界再高一至兩度。都市人在高溫下的消暑好幫手，少不免是開冷氣機，TOPick就整合了專家教大家的8項貼士，務求開冷氣也能做到慳電慳錢。

1. 調風量+搭配風扇

日本節目實測，開冷氣時，將風量調到最大，即使冷氣溫度保持在28°C，身體約2分鐘就會感到明顯降溫。另外，搭配風扇使用，有助室內空氣對流，將冷風傳到更遠的地方，提高冷房效果，慳電之餘也能預防患上「冷氣病」。

利用風扇降體感溫度：

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2. 溫度調高1度

專家指出，冷氣最佳溫度應為25°C至28°C。靜坐或只進行輕度活動時，溫度可稍調高。因溫度每調高1度，就可以節省約7%至10%電費。而設定為26至28度，並搭配風扇使用，就已足夠涼爽。

3. 可選用「變頻冷氣」

「變頻式」冷氣機可調節壓縮機轉速，達至預設溫度後，就可自動保持慢速運行，相對省電；其中又以能源效率第1級+CSPF值高的機種最省電。根據消委會過往測試結果，變頻式冷氣全年平均有助慳電40%，每年所需電費為$469至$567，較定頻式冷氣節省近一半價錢。

4. 避免陽光直射

冷氣機的安裝位置，會影響耗電量。若被陽光直射，冷氣散熱效能下跌，耗電量會增加約16.5%。

5. 定期保養

冷氣機需定期安排檢查、保養及維修。市民應每兩星期清洗隔塵網、進氣口、出風口，可減少氣流受阻的情況，提高冷氣效能。

6. 睡覺時不必調低溫度

人在熟睡時，體溫會稍稍下降，故不用調低冷氣溫度。若冷氣遙控器設有時間掣，可考慮預設關冷氣時間為起床前1至2小時。

7. 應用則用 不用則關

林超英曾自言家中電器多，但全屋電器一律「應用則用」，例如碗筷多時，才會使用洗碗機。所有電器也從不「待機」，不使用時就會切斷電源，能慳下不少電費。

8. 選用第一級能源標籤產品

對於家中如雪櫃等必須長開的電器，林超英表示，選用有「第一級能源標籤」產品，便是最慳電的。

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責任編輯：羅嘉欣